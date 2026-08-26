Si avvia alla conclusione la mostra fotografica “RUINS” di Lidia Giusto, ma il fine settimana al Forte si preannuncia ricco di appuntamenti culturali imperdibili. Tra venerdì 28 e sabato 29 agosto, la suggestiva location ospiterà infatti un calendario variegato che spazia dall’incontro con l’autrice alla meditazione sonora, passando per la musica elettronica sperimentale e le più celebri colonne sonore del cinema internazionale.
Gli ultimi giorni di “RUINS” e la musica elettronica
L’esposizione fotografica “RUINS” terminerà ufficialmente domenica 30 agosto. Per celebrare gli ultimi giorni della mostra, nel tardo pomeriggio di venerdì la fotografa Lidia Giusto sarà presente di persona al Forte, a disposizione del pubblico per svelare i dettagli delle proprie opere e illustrare il proprio percorso artistico.
Sempre nella serata di venerdì, gli spazi dell’esposizione faranno da cornice a una singolare performance di musica elettronica sperimentale e visual a cura di Maurizio Mongiovi. L’artista proporrà un’improvvisazione ispirata proprio ai paesaggi ritratti nelle fotografie, con l’obiettivo di tradurre in frequenze sonore le tracce lasciate dal tempo sulla materia.
Il grande cinema in musica
Il cartellone degli eventi proseguirà sabato sera con il concerto “Oltre lo schermo – Crossover trio”, appuntamento inserito all’interno della rassegna Voxonus Festival. Il trio, composto da Claudio Gilio alla viola, Alberto Fantino alla fisarmonica e Maurizio Baudino alla chitarra, guiderà gli spettatori in un percorso musicale che celebra le più famose pagine scritte per il cinema.
Il repertorio omaggerà grandi compositori come Ennio Morricone, Luis Bacalov, John Williams, John Barry, Hans Zimmer e Nino Rota, ripercorrendo melodie nate per il grande schermo che hanno saputo conquistarsi un posto di assoluto rilievo nel repertorio concertistico grazie alla loro straordinaria forza espressiva. Al termine del concerto verrà offerto un piccolo rinfresco, creando così un momento conviviale per concludere la serata insieme agli artisti.
Il programma completo degli eventi
Di seguito il riepilogo dettagliato degli appuntamenti previsti al Forte (per l’ingresso alla performance di musica elettronica e al concerto serale verranno applicate le normali tariffe della struttura):
- Venerdì 28 agosto, ore 17:30: Incontro con Lidia Giusto per la mostra “RUINS”.
- Venerdì 28 agosto, ore 19:00: “Bagno di Gong”, una pratica di meditazione, rilassamento e rigenerazione guidata al suono dei gong, a cura del Centro Mente Corpo e della dottoressa Anna Salmasio.
- Venerdì 28 agosto, ore 21:30: Performance di musica elettronica sperimentale e visual a cura di Maurizio Mongiovi.
- Sabato 29 agosto, ore 19:00: Concerto “Oltre lo schermo – Crossover trio” per il Voxonus Festival.