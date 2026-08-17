Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, Piazza Roma a Borgoratto Alessandrino si animerà per l’attesa nona edizione della Sagra della Fassona. L’evento, organizzato in occasione della Festa Patronale di San Bernardo dalla Pro Loco in sinergia con l’Amministrazione Comunale, proporrà un lungo fine settimana all’insegna delle eccellenze gastronomiche e della grande musica dal vivo.

La celebrazione del gusto in Piazza Roma

La manifestazione rappresenta uno dei momenti aggregativi più sentiti dalla comunità locale, unendo le tradizionali celebrazioni per il Santo Patrono a un’offerta culinaria incentrata sulla pregiata carne di Fassona. Per tre sere consecutive, il centro del paese si trasformerà in un punto di ritrovo ideale per residenti e visitatori, pronti a condividere momenti di convivialità e divertimento.

Il programma degli spettacoli

A fare da cornice alle serate in piazza ci sarà un ricco cartellone di intrattenimento. Gli organizzatori hanno infatti previsto l’esibizione di artisti e band di grande richiamo, garantendo musica dal vivo per tutta la durata della festa. Ecco il dettaglio degli appuntamenti musicali:

Venerdì 21 agosto: Apertura all’insegna dell’energia e dello spettacolo con il concerto dal vivo degli Explosion.

Apertura all’insegna dell’energia e dello spettacolo con il concerto dal vivo degli Explosion. Sabato 22 agosto: Spazio alla tradizione e al ballo con la grande serata danzante animata da Gianmarco Bagutti e la sua orchestra.

Spazio alla tradizione e al ballo con la grande serata danzante animata da Gianmarco Bagutti e la sua orchestra. Domenica 23 agosto: Gran finale in piazza con il concerto dal vivo degli Autobuskers.