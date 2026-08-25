Venerdì 28 agosto, alle ore 21:30, la suggestiva cornice di Piazza dei Corallini farà da palcoscenico all’evento conclusivo della 63ª edizione del Festival di Cervo. A far calare il sipario sulla rassegna, quest’anno dedicata al tema “L’Arte del Dialogo”, sarà l’acclamato pianista di origine coreana Chi Ho Han. L’artista, già noto e apprezzato dal pubblico locale, delizierà i presenti con l’esecuzione di un capolavoro assoluto della musica classica: le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach.

Il capolavoro di Bach e l’essenza del dialogo

L’opera scelta per questo importante appuntamento, considerata uno dei “magnum opus” del compositore tedesco, incarna perfettamente il tema portante del Festival. Nelle Variazioni Goldberg, infatti, il dialogo si manifesta in modo profondo e su molteplici livelli:

Attraverso lo scambio continuo e vibrante tra il tema principale e le sue variazioni.

Nella conversazione generata dal contrappunto delle voci che si inseguono e delle armonie che dialogano tra loro.

Nel confronto intimo tra l’ascoltatore e il tempo che scorre. L’opera si apre con un’Aria che ritorna esattamente alla fine, dopo oltre mezz’ora di esecuzione, suggerendo che chi riascolta quelle note non è più la stessa persona di prima.

Un interprete dalla carriera internazionale

A misurarsi con questa sfida musicale sarà Chi Ho Han, un interprete dalla personalità inconfondibile. Le sue esibizioni sono celebri per la capacità di unire una straordinaria varietà tecnica a una rara profondità emotiva, accompagnate da un approccio filosofico ai programmi di recital.

Oggi Associate Professor alla Indiana University – Jacobs School of Music, il pianista è stato allievo prediletto di Gyorgy Kurtag e ha studiato con maestri del calibro di Arnulf von Arnim e Arie Vardi. Nel corso della sua carriera ha collezionato prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui spiccano:

Primo Premio e Premio del Pubblico al Kissinger KlavierOlympic e al Seoul International Music Competition.

Premio del Pubblico e riconoscimento per la miglior esecuzione del brano commissionato all’Ard International Music Competition.

Medaglia d’Argento alla Gina Bachauer Competition.

Quarto Premio alla Queen Elisabeth Competition.

Info e biglietti

Per chiunque desiderasse partecipare a questa imperdibile serata musicale a chiusura del Festival, l’organizzazione ricorda che i biglietti per i concerti della rassegna sono comodamente acquistabili online.