Giovedì 27 agosto, il Molo delle Tartarughe di Diano Marina ospiterà la nota conduttrice e inviata del programma “Le Iene”, Veronica Ruggeri. A partire dalle ore 21:00, nell’ambito della quindicesima edizione del Festival “Due parole in riva al mare”, l’autrice presenterà al pubblico il suo romanzo d’esordio intitolato “Ti prego, non dirmi bugie”. L’incontro sarà un’occasione per esplorare le complesse dinamiche delle relazioni sentimentali e raccontare il difficile percorso per riconquistare la propria voce dopo un amore trasformatosi in incubo.

La trama: quando il legame diventa una trappola

Nel corso della serata, Veronica Ruggeri dialogherà sul palco con la giornalista Gaia Ammirati per sviscerare i temi trattati nel libro (edito da Newton Compton). Al centro della storia c’è Linda, una donna poco più che trentenne e regista affermata che, nonostante i traguardi professionali, continua a sentirsi fuori posto e a dubitare del proprio valore.

La sua quotidianità viene stravolta dall’incontro con Pablo Lunardi, attore in ascesa ed erede di una ricca dinastia petrolifera. Tra i due scoppia una passione travolgente che, tuttavia, non tarda a mostrare il suo lato più oscuro.

Il coraggio di ritrovare se stessi

Giorno dopo giorno, infatti, il rapporto rivela le sue prime profonde crepe. Pablo inizia sistematicamente a sminuire Linda, cercando di controllarla e alimentando le sue insicurezze. La protagonista si ritrova così prigioniera di una relazione tossica capace di sottrarle libertà e consapevolezza.

La svolta arriva solo nel momento più buio: toccando il fondo, Linda trova il coraggio di guardare in faccia l’amara realtà, smascherando la grande illusione in cui era intrappolata. Inizia così un percorso doloroso, ma strettamente necessario, per riprendere in mano la propria esistenza e imparare di nuovo a scegliere se stessa.

Il Festival e le coordinate dell’evento

L’appuntamento di Diano Marina arricchisce il calendario del festival “Due parole in riva al mare”, tornato per la sua quindicesima edizione a una formula itinerante, con incontri organizzati in diverse suggestive location del Ponente Ligure. L’intera manifestazione è ideata e promossa dall’omonima Associazione culturale, co-organizzata con il Comune di Diano Marina, diretta dalla libraia Nadia Schiavini e patrocinata da Regione Liguria.

Per chi non volesse perdersi l’incontro, ecco il riepilogo dell’appuntamento:

Data: Giovedì 27 agosto.

Giovedì 27 agosto. Orario: 21:00.

21:00. Luogo: Molo delle Tartarughe, Diano Marina.

Molo delle Tartarughe, Diano Marina. Ospiti: Veronica Ruggeri in dialogo con la giornalista Gaia Ammirati per la presentazione di “Ti prego, non dirmi bugie”.