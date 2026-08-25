Una fuga improvvisa innescata dalla paura per un forte temporale, un viaggio in treno da “clandestina” e infine il lieto fine grazie all’intervento della Polizia Ferroviaria di Alessandria. È la singolare disavventura vissuta da Camilla, una cagnolina chihuahua di dieci anni, allontanatasi dalla sua abitazione a Valmadonna e ritrovata sana e salva dagli agenti, che le hanno permesso di riabbracciare il suo proprietario dopo una notte decisamente fuori dal comune.

Il viaggio in treno per sfuggire alla pioggia

Tutto ha avuto inizio a Valmadonna, quando Camilla, approfittando di un momento di distrazione della famiglia, è uscita dal cancello di casa. Proprio in quei frangenti si è abbattuto sulla zona un forte temporale. Terrorizzata dalla pioggia e dai tuoni, la cagnolina ha cercato riparo salendo su un treno diretto ad Alessandria, una tratta che conosceva avendola già percorsa in passato con il suo proprietario. A bordo del convoglio è riuscita a nascondersi così bene che nessuno si è accorto della sua presenza.

L’arrivo in stazione e il microchip illeggibile

Giunta a destinazione nel capoluogo, Camilla è scesa dal convoglio allontanandosi per qualche istante, per poi tornare verso i binari sperando forse di ritrovare un rifugio sicuro, ma le porte del treno erano ormai chiuse. A quel punto un capotreno l’ha notata da sola sulla banchina e ha prontamente richiesto l’intervento della Polizia Ferroviaria. Gli agenti hanno preso la cagnolina in consegna portandola nei propri uffici e rifocillandola con acqua, cibo e molte coccole. Con l’aiuto del Servizio Veterinario è stata subito verificata la presenza del microchip: Camilla ne era provvista, ma il dispositivo è risultato purtroppo illeggibile, rallentando le ricerche della famiglia.

Una notte “in trasferta” a casa del Dirigente

Con il passare delle ore, considerata anche l’età della piccola ospite, il Dirigente della Polizia Ferroviaria di Alessandria ha deciso di portarla a casa con sé per la notte, evitando così di lasciarla in una gabbia che avrebbe potuto aumentare il suo disagio e lo spavento. Accolta con gioia dalla compagna del Dirigente, Camilla si è ritrovata in una famiglia numerosa e abituata agli ospiti, composta da un piccolo meticcio e sette gatti. L’ambientamento è stato rapidissimo: ignorando la cuccia preparata per lei, nel cuore della notte ha scelto di trasferirsi direttamente sul letto, presto raggiunta dall’altro cane di casa e costringendo di fatto gli esseri umani a trovare spazio dove capitava.

Il commovente incontro con Vladimir

La mattina successiva, grazie alla diffusione dell’appello di scomparsa sui social network, è arrivata la svolta: il proprietario ha riconosciuto Camilla e ha raggiunto gli uffici della Polizia Ferroviaria. L’incontro con Vladimir è stato immediato e profondamente commovente. La cagnolina gli è corsa incontro chiudendo l’avventura con un lungo abbraccio capace di cancellare tutta la preoccupazione delle ore precedenti.

Per gli agenti della Polfer si è trattato di un intervento particolare, ma affrontato con la massima dedizione. A margine della felice conclusione della vicenda, la Polizia di Stato rinnova l’invito a non abbandonare mai gli animali: un vero e proprio reato che mette in pericolo l’animale stesso e la sicurezza stradale. In caso di smarrimento, si raccomanda di contattare tempestivamente le forze dell’ordine e di assicurarsi sempre che il microchip dei propri amici a quattro zampe sia perfettamente leggibile e associato a dati aggiornati.

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