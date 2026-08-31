Dal 2 al 6 settembre 2026, il porto di Imperia ospiterà la sosta della Nave Palinuro, storica imbarcazione della Marina Militare. L’atteso arrivo segnerà la conclusione della campagna estiva d’istruzione per i giovani allievi a bordo e offrirà a cittadini e turisti l’opportunità di salire sul veliero per visite guidate a partire da giovedì 3 settembre.

Lo sbarco dei giovani marinai

Durante i giorni di permanenza nel capoluogo ligure, la Nave Palinuro sarà teatro dello sbarco dei giovani soci che si erano imbarcati a Taranto per affrontare la loro campagna estiva d’istruzione. A concludere questa importante esperienza formativa in mare saranno i ragazzi appartenenti all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI), alla Sail Training Association-Italia (STA-I) e alla Lega Navale.

Il calendario delle visite alla popolazione

Per permettere al pubblico di ammirare da vicino le caratteristiche e il fascino dell’imbarcazione della Marina Militare, è stato predisposto un programma di aperture.

Durante la permanenza in porto, la nave sarà visitabile nei seguenti giorni e orari:

Giovedì 3 settembre: dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Venerdì 4 settembre: la mattina dalle ore 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle ore 15:00 alle 18:00.

la mattina dalle ore 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle ore 15:00 alle 18:00. Sabato 5 settembre: la mattina dalle ore 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00.

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