Aggiornamento sul tragico incidente stradale che si è verificato questa mattina, intorno alle ore 7:30, lungo la strada statale 211 tra Tortona e Sale (nella foto). A perdere la vita nel violento schianto tra un’automobile e un’autocisterna è stato Giovanni Fiorentino, un giovane di 26 anni residente nel Tortonese. Il giovane viaggiava a bordo di una Ford Fusion e diretta verso Tortona quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è consumata la tragedia. Nello schianto sono rimasti feriti anche un giovane di 21 anni trasportato all’ospedale di Tortona in gravi condizioni e un uomo di 61 portato sempre all’ospedale “Santi Antonio e Margherita” di Tortona, anche lui in prognosi riservata, mentre una donna di 52 anni è rimasta ferita lievemente.

Chi era la vittima

Le frammentarie notizie emerse in queste ore delineano i contorni di un dramma che ha scosso profondamente la comunità locale. Le operazioni sul luogo dell’incidente si sono concluse da poco e solamente da qualche ora la famiglia è stata avvisata del triste lutto.

La vittima, Giovanni Fiorentino, era un ragazzo della zona che aveva da poco festeggiato il compleanno: era nato il 30 giugno del 2000 e aveva compiuto 26 anni. In passato, a quanto pare, il giovane aveva frequentato l’istituto “Marconi” di Tortona. Al momento, data la tempestività della triste notizia, non è stato possibile raccogliere ulteriori dettagli sulla vittima.

La dinamica e i soccorsi del 118

Secondo le prime informazioni raccolte, Giovanni non era alla guida del veicolo. Si trovava infatti a bordo dell’auto che stava percorrendo la statale diretta verso la città di Tortona, quando è avvenuto il fatale impatto contro il mezzo pesante.

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario del 118, la cui prolungata permanenza sul luogo del sinistro non è purtroppo bastata a salvare la vita del ventiseienne.

Restano ora da chiarire le esatte dinamiche che hanno portato al drammatico scontro, ancora al vaglio delle autorità competenti ed in particolar modo del distaccamento della Polizia Stradale.

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