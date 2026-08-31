Undici spettacoli in abbonamento e un fitto programma di titoli fuori cartellone animeranno il palcoscenico del Teatro Municipale di Casale Monferrato per la Stagione 2026/2027. Il ricco calendario, realizzato in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, porterà in scena capolavori del teatro contemporaneo, classici senza tempo e grandi interpreti del panorama italiano, spaziando dalla prosa teatrale fino alla danza contemporanea.
Il cartellone degli spettacoli in abbonamento
La stagione proporrà narrazioni intense, grandi riletture classiche e momenti di profonda ironia. Di seguito il programma degli undici appuntamenti in abbonamento, tutti con inizio previsto per le ore 21:00:
- 4 novembre 2026: Sul Lastrico di e con Maurizio Lastrico (il 5 novembre è prevista un’ulteriore data fuori abbonamento).
- 17 e 18 novembre 2026: Lisistrata di Aristofane, con Lella Costa e la regia di Serena Sinigaglia.
- 15 e 16 dicembre 2026: Madre Courage e i suoi figli di Bertolt Brecht, con Lunetta Savino e la regia di Leo Muscato.
- 12 e 13 gennaio 2027: Erano tutti miei figli di Arthur Miller, diretto e interpretato da Elio De Capitani.
- 19 e 20 gennaio 2027: Ditegli sempre di sì di Eduardo de Filippo, con Mario Autore, Anna Iodice e Domenico Pinelli (che ne cura anche la regia).
- 2 e 3 febbraio 2027: Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame, con Lodo Guenzi diretto da Giorgio Gallione.
- 2 e 3 marzo 2027: Riccardo III di Shakespeare, con l’interpretazione di Maria Paiato per la regia di Andrea Chiodi.
- 12 marzo 2027: La guerra com’è, spettacolo nato in collaborazione con Emergency, con la voce di Elio Germano e la musica di Teho Teardo.
- 6 e 7 aprile 2027: I due gemelli veneziani, con adattamento, regia e doppia interpretazione di Tullio Solenghi.
- 13 aprile 2027: All’arme (all’interno della rassegna regionale We Speak Dance), con coreografia di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi.
- 23 aprile 2027: Dioggene, triplo monologo con Stefano Fresi.
Gli appuntamenti fuori abbonamento
Il calendario del Teatro Municipale si arricchisce inoltre di numerose proposte fuori abbonamento per abbracciare i gusti di tutto il pubblico:
- 21 novembre 2026 (ore 20:30): La Bohème con l’Orchestra B. Bruni e il coro Lirico Francesco Tamagno.
- 27 novembre 2026: Pinocchio – Il circo delle meraviglie (testo e regia di Jacopo Pelliccia).
- 6 dicembre 2026: Brava, bravissima…anche meno con Anna Mazzamauro e Paolo Bonanni.
- 12 dicembre 2026: Sei personaggi in cerca d’autore con la regia di Maurizio Messana.
- 18 dicembre 2026: Concerto di Natale Soliva and friends: il regalo perfetto a cura dell’Associazione Amici della Musica Carlo Soliva ETS.
- 31 dicembre 2026 (ore 22:00): Concerto di Capodanno Music-hall con i solisti della Compagnia Corrado Abbati.
- 6 gennaio 2027 (ore 16:00): La duchessa di Chicago con corpo di ballo e orchestra della Compagnia Elena D’Angelo.
- 20 marzo 2027: Delitto al castello (regia e adattamento di Jacopo Pelliccia).
Campagna abbonamenti e progetto “Teatro No Limits”
Per quanto riguarda gli accessi alla stagione, dal 4 al 18 settembre 2026 sarà possibile rinnovare i vecchi titoli di abbonamento. La nuova campagna abbonamenti sarà invece attiva dal 18 settembre al 2 ottobre presso la biglietteria del Teatro Municipale in piazza Castello.
L’Amministrazione e la Fondazione confermano anche l’impegno per l’accessibilità teatrale attraverso il progetto “Teatro No Limits”, promosso da Piemonte dal Vivo. L’iniziativa permetterà agli spettatori non vedenti e ipovedenti di fruire gratuitamente dell’audiodescrizione in cuffia per tre specifici spettacoli in cartellone: Lisistrata (nella replica del 17 novembre), Ditegli sempre di sì (replica del 19 gennaio) e I due gemelli veneziani (replica del 6 aprile).
Il commento delle istituzioni
Emanuele Capra, Sindaco di Casale Monferrato, ha voluto rimarcare la vocazione culturale del polo cittadino: «Ogni volta che si alza il sipario del Teatro Municipale, Casale Monferrato rinnova un rito antico e prezioso. Da oltre due secoli questo luogo rappresenta uno dei cuori pulsanti della vita cittadina dove generazioni diverse si ritrovano per condividere storie, riflessioni e sentimenti». Il primo cittadino ha poi rivolto un messaggio agli spettatori: «A voi spettatori, affezionati e nuovi, oltre alla mia più sincera gratitudine, va l’invito a vivere il nostro Teatro Municipale come una casa aperta alla cultura e alla bellezza».
A sottolineare il valore dell’offerta artistica è intervenuto anche Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo: «Per Piemonte dal Vivo, una stagione teatrale è un patto che si rinnova tra il teatro e la sua comunità, capace di far dialogare artisti, programmatori e pubblico. Lavorando insieme agli Enti Locali, la Fondazione costruisce cartelloni unici che uniscono qualità artistica, grandi interpreti e nuove generazioni di creativi». Secondo il direttore, il teatro si conferma così «uno spazio pubblico essenziale, inteso come luogo di incontro, ascolto, immaginazione e responsabilità condivisa».