Undici spettacoli in abbonamento e un fitto programma di titoli fuori cartellone animeranno il palcoscenico del Teatro Municipale di Casale Monferrato per la Stagione 2026/2027. Il ricco calendario, realizzato in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, porterà in scena capolavori del teatro contemporaneo, classici senza tempo e grandi interpreti del panorama italiano, spaziando dalla prosa teatrale fino alla danza contemporanea.

Il cartellone degli spettacoli in abbonamento

La stagione proporrà narrazioni intense, grandi riletture classiche e momenti di profonda ironia. Di seguito il programma degli undici appuntamenti in abbonamento, tutti con inizio previsto per le ore 21:00:

4 novembre 2026: Sul Lastrico di e con Maurizio Lastrico (il 5 novembre è prevista un’ulteriore data fuori abbonamento).

Sul Lastrico di e con Maurizio Lastrico (il 5 novembre è prevista un’ulteriore data fuori abbonamento). 17 e 18 novembre 2026: Lisistrata di Aristofane, con Lella Costa e la regia di Serena Sinigaglia.

Lisistrata di Aristofane, con Lella Costa e la regia di Serena Sinigaglia. 15 e 16 dicembre 2026: Madre Courage e i suoi figli di Bertolt Brecht, con Lunetta Savino e la regia di Leo Muscato.

Madre Courage e i suoi figli di Bertolt Brecht, con Lunetta Savino e la regia di Leo Muscato. 12 e 13 gennaio 2027: Erano tutti miei figli di Arthur Miller, diretto e interpretato da Elio De Capitani.

Erano tutti miei figli di Arthur Miller, diretto e interpretato da Elio De Capitani. 19 e 20 gennaio 2027: Ditegli sempre di sì di Eduardo de Filippo, con Mario Autore, Anna Iodice e Domenico Pinelli (che ne cura anche la regia).

Ditegli sempre di sì di Eduardo de Filippo, con Mario Autore, Anna Iodice e Domenico Pinelli (che ne cura anche la regia). 2 e 3 febbraio 2027: Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame, con Lodo Guenzi diretto da Giorgio Gallione.

Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame, con Lodo Guenzi diretto da Giorgio Gallione. 2 e 3 marzo 2027: Riccardo III di Shakespeare, con l’interpretazione di Maria Paiato per la regia di Andrea Chiodi.

Riccardo III di Shakespeare, con l’interpretazione di Maria Paiato per la regia di Andrea Chiodi. 12 marzo 2027: La guerra com’è, spettacolo nato in collaborazione con Emergency, con la voce di Elio Germano e la musica di Teho Teardo.

La guerra com’è, spettacolo nato in collaborazione con Emergency, con la voce di Elio Germano e la musica di Teho Teardo. 6 e 7 aprile 2027: I due gemelli veneziani, con adattamento, regia e doppia interpretazione di Tullio Solenghi.

I due gemelli veneziani, con adattamento, regia e doppia interpretazione di Tullio Solenghi. 13 aprile 2027: All’arme (all’interno della rassegna regionale We Speak Dance), con coreografia di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi.

All’arme (all’interno della rassegna regionale We Speak Dance), con coreografia di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi. 23 aprile 2027: Dioggene, triplo monologo con Stefano Fresi.

Gli appuntamenti fuori abbonamento

Il calendario del Teatro Municipale si arricchisce inoltre di numerose proposte fuori abbonamento per abbracciare i gusti di tutto il pubblico:

21 novembre 2026 (ore 20:30): La Bohème con l’Orchestra B. Bruni e il coro Lirico Francesco Tamagno.

La Bohème con l’Orchestra B. Bruni e il coro Lirico Francesco Tamagno. 27 novembre 2026: Pinocchio – Il circo delle meraviglie (testo e regia di Jacopo Pelliccia).

Pinocchio – Il circo delle meraviglie (testo e regia di Jacopo Pelliccia). 6 dicembre 2026: Brava, bravissima…anche meno con Anna Mazzamauro e Paolo Bonanni.

Brava, bravissima…anche meno con Anna Mazzamauro e Paolo Bonanni. 12 dicembre 2026: Sei personaggi in cerca d’autore con la regia di Maurizio Messana.

Sei personaggi in cerca d’autore con la regia di Maurizio Messana. 18 dicembre 2026: Concerto di Natale Soliva and friends: il regalo perfetto a cura dell’Associazione Amici della Musica Carlo Soliva ETS.

Concerto di Natale Soliva and friends: il regalo perfetto a cura dell’Associazione Amici della Musica Carlo Soliva ETS. 31 dicembre 2026 (ore 22:00): Concerto di Capodanno Music-hall con i solisti della Compagnia Corrado Abbati.

Concerto di Capodanno Music-hall con i solisti della Compagnia Corrado Abbati. 6 gennaio 2027 (ore 16:00): La duchessa di Chicago con corpo di ballo e orchestra della Compagnia Elena D’Angelo.

La duchessa di Chicago con corpo di ballo e orchestra della Compagnia Elena D’Angelo. 20 marzo 2027: Delitto al castello (regia e adattamento di Jacopo Pelliccia).

Campagna abbonamenti e progetto “Teatro No Limits”

Per quanto riguarda gli accessi alla stagione, dal 4 al 18 settembre 2026 sarà possibile rinnovare i vecchi titoli di abbonamento. La nuova campagna abbonamenti sarà invece attiva dal 18 settembre al 2 ottobre presso la biglietteria del Teatro Municipale in piazza Castello.

L’Amministrazione e la Fondazione confermano anche l’impegno per l’accessibilità teatrale attraverso il progetto “Teatro No Limits”, promosso da Piemonte dal Vivo. L’iniziativa permetterà agli spettatori non vedenti e ipovedenti di fruire gratuitamente dell’audiodescrizione in cuffia per tre specifici spettacoli in cartellone: Lisistrata (nella replica del 17 novembre), Ditegli sempre di sì (replica del 19 gennaio) e I due gemelli veneziani (replica del 6 aprile).

Il commento delle istituzioni

Emanuele Capra, Sindaco di Casale Monferrato, ha voluto rimarcare la vocazione culturale del polo cittadino: «Ogni volta che si alza il sipario del Teatro Municipale, Casale Monferrato rinnova un rito antico e prezioso. Da oltre due secoli questo luogo rappresenta uno dei cuori pulsanti della vita cittadina dove generazioni diverse si ritrovano per condividere storie, riflessioni e sentimenti». Il primo cittadino ha poi rivolto un messaggio agli spettatori: «A voi spettatori, affezionati e nuovi, oltre alla mia più sincera gratitudine, va l’invito a vivere il nostro Teatro Municipale come una casa aperta alla cultura e alla bellezza».

A sottolineare il valore dell’offerta artistica è intervenuto anche Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo: «Per Piemonte dal Vivo, una stagione teatrale è un patto che si rinnova tra il teatro e la sua comunità, capace di far dialogare artisti, programmatori e pubblico. Lavorando insieme agli Enti Locali, la Fondazione costruisce cartelloni unici che uniscono qualità artistica, grandi interpreti e nuove generazioni di creativi». Secondo il direttore, il teatro si conferma così «uno spazio pubblico essenziale, inteso come luogo di incontro, ascolto, immaginazione e responsabilità condivisa».