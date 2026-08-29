Imperia ha accolto i più grandi campioni della vela internazionale per dare ufficialmente il via al Campionato Mondiale 12 metri Stazza Internazionale e all’apertura del villaggio della Imperia Sailing Week. Con l’inaugurazione tenutasi la sera del 28 agosto 2026, si è alzato il sipario su dieci giorni di imperdibili regate in mare e numerosi eventi a terra, celebrando le gloriose imbarcazioni che hanno fatto la storia della Coppa America tra gli anni ’60 e ’90.

Il fascino dell’America’s Cup e le imbarcazioni in gara

Gli organizzatori sottolineano come, grazie a questo campionato, Imperia riesca ad anticipare di circa un anno l’atmosfera dell’America’s Cup (la cui prossima edizione si terrà a Napoli nel 2027). Da domani fino a martedì prossimo, le acque imperiesi saranno teatro di serrati giri di boa e spettacolari ingaggi.

A contendersi la palma di migliore del mondo saranno scafi leggendari:

Kookaburra II

Kookaburra III

French Kiss

Kiwi Magic

South Australia

KZ-5

Il programma sportivo prevede due prove al giorno su percorso a bastone. La cerimonia di premiazione si svolgerà martedì pomeriggio e vedrà la partecipazione del padrino dell’evento, la leggenda della vela italiana Mauro Pelaschier.

L’inaugurazione e la sfilata dei campioni

Il taglio del nastro ha visto la presenza delle massime autorità locali e del mondo della vela. Insieme al Sindaco di Imperia, l’On. Claudio Scajola, sono intervenuti il Presidente di Assonautica Imperia Biagio Parlatore, il Capo di Gabinetto del Presidente di Regione Liguria, Amm. Massimiliano Nannini, e il Presidente della Classe 12 mt SI Chris Winter.

Momento di grande emozione sportiva è stata la sfilata degli equipaggi dalla banchina al palco, accolti da un caloroso applauso. Tra i fuoriclasse presenti figurano nomi illustri del panorama velico mondiale:

Torben Grael

Tommaso Chieffi

Andrea Merani

Gabriele Bruni

Marc Pajot

Claudio Celon

Pietro D’Alì

Tiziano Nava

Le dichiarazioni: tra tradizione marinara e orgoglio cittadino

Il primo cittadino ha voluto ricordare il profondo legame della città con il mare, specialmente nel 40esimo anniversario delle Vele d’Epoca. “Siamo davvero orgogliosi di aver collegato due eventi di portata internazionale, il mondiale dei classe Coppa America del passato e il raduno delle regine del mare”, ha affermato Scajola, sottolineando come, nonostante la competizione moderna sia sempre più tecnologica, “il nostro cuore batte ancora per la vela tradizionale, per il legno e per la tradizione marinara”. Il Sindaco ha poi rivolto un messaggio agli atleti: “Ringrazio tutti i team e tutti i velisti per essere qui a Imperia. Si racconta che già Cristoforo Colombo ritenesse Imperia un tratto di mare ideale per la navigazione. Ci auguriamo che così sia anche per voi e che l’accoglienza che daremo sia pari dalla gratitudine per la vostra presenza”.

Anche Biagio Parlatore ha voluto dare il suo personale benvenuto a nome di Assonautica, definendo il campionato “uno sforzo che ci rende orgogliosi”. “Oggi inizia un evento che è sinonimo di eleganza, tecnica e competizione, ma soprattutto spirito sportivo. E l’America’s Cup è un evento che tutti portiamo da sempre nel cuore”, ha dichiarato Parlatore, ringraziando infine l’Amministrazione e tutta la macchina organizzativa per il fondamentale supporto.

Gli eventi a terra

L’apertura del villaggio (che resterà allestito fino al 6 settembre, giorno in cui si concluderà anche il raduno delle Vele d’Epoca di Imperia) segna l’inizio del ricco calendario di eventi collaterali a terra. Per la giornata di domani, al termine delle regate, l’area si animerà con l’intrattenimento musicale curato dal Dj set di Rossella Di Pierro, arricchito dalla performance della violinista Marryna.

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