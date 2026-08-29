A Diano Marina si chiude la parentesi del parcheggio provvisorio allestito per agevolare i vacanzieri durante i mesi estivi. A partire dalle ore 10:00 di lunedì 31 agosto 2026, entrerà infatti in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata nell’area dell’ex sedime ferroviario situata a monte di Via Sottana alla Foce.

I motivi della chiusura

La zona era stata adibita temporaneamente alla sosta dei veicoli tramite un’apposita ordinanza sindacale, con l’obiettivo di offrire maggiori opzioni di parcheggio nel periodo di massimo flusso turistico.

La decisione di revocare la sosta e ripristinare il divieto, formalizzata ora dal Comando della Polizia Locale, è legata a due fattori principali:

L’imminente ripresa dei lavori previsti all’interno dell’area in questione.

Il fisiologico calo dell’afflusso turistico che caratterizza la fine del mese di agosto.

Le regole per gli automobilisti

Il nuovo divieto di sosta, che prevede la rimozione forzata per i trasgressori, rimarrà in vigore fino alla definitiva conclusione dei lavori.

Per avvisare tempestivamente gli automobilisti del cambiamento, la posa della necessaria segnaletica stradale è stata affidata alla società Gestioni Municipali Spa. I nuovi cartelli verranno installati nell’area interessata entro le 48 ore precedenti l’inizio del divieto, garantendo così un’adeguata informazione a cittadini e turisti. La vigilanza sul rispetto della nuova viabilità sarà affidata agli agenti della Polizia Stradale.