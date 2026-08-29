Venerdì 4 settembre 2026, la città di Tortona tornerà a riempirsi di corridori e appassionati per l’attesa “StraTortona 2026”. L’evento, organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Tortona, consiste in una gara podistica non competitiva che quest’anno fungerà anche da “Memorial Luca Bassi”. Il punto di ritrovo per tutti i partecipanti sarà la centrale Piazza Malaspina, pronta ad accogliere l’iniziativa all’insegna dello slogan “Corriamo insieme”.
Il programma della corsa
La manifestazione sportiva prenderà il via nel tardo pomeriggio, permettendo così la più ampia partecipazione da parte della cittadinanza. L’organizzazione ha previsto orari di partenza scaglionati per separare i più piccoli dai più grandi, garantendo divertimento e sicurezza per tutti.
Di seguito il programma dettagliato della giornata:
- Inizio ufficiale dell’evento: ore 18:00.
- Partenza della corsa riservata ai bambini: ore 19:30.
- Partenza della gara per gli adulti: ore 20:00.
Dove acquistare le magliette ufficiali
Per prendere parte alla gara podistica supportando l’iniziativa e sfoggiando i colori ufficiali della manifestazione, è possibile acquistare le magliette della “StraTortona 2026” presso diverse attività commerciali del territorio.
I punti vendita aderenti in cui recarsi sono:
- Libreria Namaste’ (Via Emilia 168/A).
- Ottica Ottobelli (Via Emilia 184).
- Cantieri Sportivi (Via Emilia 148).
- Be Icon Ottica (Via Emilia 40/42, affacciata su Piazza Malaspina).
- Gibiottica (Corso Montebello 19/E).
Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!