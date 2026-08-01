Il CoroDellaValCurone, realtà musicale ormai pienamente consolidata sul territorio della valle e non solo, si prepara a debuttare con la sua consueta tournée estiva. A partire da sabato 1° agosto, la corale sarà protagonista di tre serate all’insegna della musica, con tappe a Momperone, Gremiasco e Dernice. Sotto la direzione del maestro Giorgio Ubaldi, il coro offrirà al pubblico un emozionante viaggio musicale che spazierà dalla tradizione sacra fino ai grandi classici del cantautorato italiano e internazionale.
Il programma dei concerti
Tutti gli appuntamenti della rassegna avranno inizio alle ore 21:00 e prevedono l’ingresso a offerta libera. Ecco il calendario completo delle esibizioni:
- Sabato 1° agosto: debutto nella Chiesa parrocchiale di Momperone. Al termine del concerto seguirà un rinfresco offerto dalla Pro Loco locale.
- Venerdì 7 agosto: la corale farà tappa nella Chiesa Parrocchiale di Gremiasco.
- Domenica 16 agosto: ultima data della tournée presso la Chiesa parrocchiale di Dernice, evento inserito nel più ampio contesto della manifestazione “SuperDernice”.
Un repertorio senza confini
In tutte e tre le occasioni, il CoroDellaValCurone presenterà un ricco ed eclettico repertorio. Il programma della serata proporrà canti sacri e canti tradizionali africani, per poi esplorare brani iconici di artisti internazionali come Bob Dylan, Radiohead e Beatles. Spazio anche all’amata musica d’autore italiana, con l’esecuzione di pezzi sempre attuali tratti dai capolavori di Pierangelo Bertoli e Fabrizio De Andrè.
Ad arricchire le performance canore ci saranno gli arrangiamenti strumentali curati da Beppe Amato alla chitarra e Silvano Arecco alle percussioni, che accompagneranno le voci dirette dalla sapiente bacchetta del maestro Giorgio Ubaldi.
Articolo a cura di Lorenza Cavanna