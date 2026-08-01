Il CoroDellaValCurone, realtà musicale ormai pienamente consolidata sul territorio della valle e non solo, si prepara a debuttare con la sua consueta tournée estiva. A partire da sabato 1° agosto, la corale sarà protagonista di tre serate all’insegna della musica, con tappe a Momperone, Gremiasco e Dernice. Sotto la direzione del maestro Giorgio Ubaldi, il coro offrirà al pubblico un emozionante viaggio musicale che spazierà dalla tradizione sacra fino ai grandi classici del cantautorato italiano e internazionale.

Il programma dei concerti

Tutti gli appuntamenti della rassegna avranno inizio alle ore 21:00 e prevedono l’ingresso a offerta libera. Ecco il calendario completo delle esibizioni:

Sabato 1° agosto: debutto nella Chiesa parrocchiale di Momperone. Al termine del concerto seguirà un rinfresco offerto dalla Pro Loco locale.

debutto nella Chiesa parrocchiale di Momperone. Al termine del concerto seguirà un rinfresco offerto dalla Pro Loco locale. Venerdì 7 agosto: la corale farà tappa nella Chiesa Parrocchiale di Gremiasco.

la corale farà tappa nella Chiesa Parrocchiale di Gremiasco. Domenica 16 agosto: ultima data della tournée presso la Chiesa parrocchiale di Dernice, evento inserito nel più ampio contesto della manifestazione “SuperDernice”.

Un repertorio senza confini

In tutte e tre le occasioni, il CoroDellaValCurone presenterà un ricco ed eclettico repertorio. Il programma della serata proporrà canti sacri e canti tradizionali africani, per poi esplorare brani iconici di artisti internazionali come Bob Dylan, Radiohead e Beatles. Spazio anche all’amata musica d’autore italiana, con l’esecuzione di pezzi sempre attuali tratti dai capolavori di Pierangelo Bertoli e Fabrizio De Andrè.

Ad arricchire le performance canore ci saranno gli arrangiamenti strumentali curati da Beppe Amato alla chitarra e Silvano Arecco alle percussioni, che accompagneranno le voci dirette dalla sapiente bacchetta del maestro Giorgio Ubaldi.

Articolo a cura di Lorenza Cavanna