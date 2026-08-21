Con l’avvicinarsi dell’ultimo scorcio di agosto, scatta il primo grande fine settimana di controesodo che interesserà da vicino anche la Liguria e, in particolare, le arterie del Ponente. A partire da oggi, venerdì 21 agosto, fino a domenica 23, si prevedono infatti traffico intenso e rientri massicci dalle località di villeggiatura, con oltre 24 milioni di spostamenti stimati a livello nazionale. Anas ha diramato il bollino rosso per gestire i flussi, riducendo al minimo i cantieri e lanciando un forte appello alla massima prudenza al volante per evitare tragedie.

Le strade a rischio in Liguria e nel resto d’Italia

L’intensificazione della circolazione riguarderà i principali itinerari turistici di tutta la Penisola, con un impatto diretto sulla nostra regione. In Liguria, e con particolare riferimento alla costa di Ponente, il traffico si concentrerà in modo significativo sulla SS1 “Via Aurelia”, ma forti rallentamenti sono attesi anche nell’entroterra lungo la SS45 di Val Trebbia.

A livello nazionale, i grandi flussi di rientro verso i centri urbani coinvolgeranno assi cruciali come la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, le statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore”, le autostrade siciliane, la Carlo Felice in Sardegna, l’Itinerario E45 al centro, e le grandi direttrici del nord (dal Lago di Como ai valichi del Friuli). Per gestire l’imponente mole di veicoli, Anas ha messo in campo circa 2.500 addetti tra tecnici e personale di esercizio. Inoltre, fino al 7 settembre, sono stati chiusi o sospesi ben 1.175 cantieri, pari all’83% di quelli attualmente attivi.

Il calendario dei bollini rossi e lo stop ai tir

Sulla base delle stime elaborate dall’Osservatorio Mobilità Stradale, Viabilità Italia ha definito il calendario delle criticità per il fine settimana in corso.

Il bollino rosso è previsto nelle seguenti fasce orarie:

Pomeriggio di oggi, venerdì 21 agosto.

Mattinata di domani, sabato 22 agosto.

Pomeriggio di domenica 23 agosto.

Per agevolare il deflusso delle auto, è in vigore il divieto di transito per i veicoli pesanti:

Sabato 22 agosto: dalle ore 8:00 alle ore 16:00.

Domenica 23 agosto: dalle ore 7:00 alle ore 22:00.

L’appello alla sicurezza: “Il cellulare può aspettare”

A fronte di questi numeri, l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha voluto lanciare un accorato messaggio agli automobilisti: “Per milioni di italiani è arrivato il momento di rientrare a casa e riprendere il ritmo della quotidianità, del lavoro e degli impegni di ogni giorno. È proprio in questa fase, però, che dobbiamo prestare ancora maggiore attenzione alla sicurezza sulle nostre strade”.

Il manager sottolinea come le insidie siano spesso legate alla fretta. “Il desiderio di arrivare rapidamente a destinazione, la stanchezza accumulata durante il viaggio o, semplicemente, la malinconia per la fine delle vacanze non devono mai tradursi in comportamenti che possano mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri. La prudenza alla guida non è un dettaglio, ma una responsabilità che riguarda ciascuno di noi”. Il traffico aumenterà anche sulle strade locali e nei pressi dei centri abitati, rendendo la circolazione più imprevedibile.

L’ad di Anas invita tutti a “mettersi alla guida con calma, programmare il viaggio, considerare eventuali rallentamenti e rispettare sempre i limiti di velocità e le regole della strada. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente”.

Infine, un monito severo contro la prima causa di distrazione: “Mai utilizzare il cellulare mentre si è al volante. Una notifica, una telefonata, un messaggio possono aspettare. Alla guida, invece, ogni secondo di distrazione può avere conseguenze irreversibili”. Il messaggio di Gemme si chiude con un appello alla responsabilità collettiva: “Facciamo in modo che il viaggio di rientro sia davvero l’ultimo tratto delle nostre vacanze e non l’inizio di una tragedia. Nulla è più importante della vita. La nostra e quella di chi condivide con noi la strada”.

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