A partire dalle sette di ieri, sabato 15 agosto, è ufficialmente entrato in funzione a Imperia il nuovo “ascensore della ciclabile”. L’impianto, progettato per abbattere le barriere architettoniche e agevolare gli spostamenti di cittadini e turisti, collega in modo diretto Viale Matteotti alla pista ciclopedonale.

Le caratteristiche e gli orari del nuovo impianto

Il nuovo mezzo di risalita è stato pensato per essere un servizio pratico e funzionale per l’intera comunità, facilitando l’accesso alla passeggiata sia a piedi che su due ruote. Di seguito i dettagli operativi della struttura:

Orari di apertura: L’ascensore sarà operativo tutti i giorni della settimana, dalla mattina alle ore 07:00 fino alla mezzanotte (24:00).

L’ascensore sarà operativo tutti i giorni della settimana, dalla mattina alle ore 07:00 fino alla mezzanotte (24:00). Capienza: La cabina può trasportare fino a un massimo di 20 persone contemporaneamente.

La cabina può trasportare fino a un massimo di 20 persone contemporaneamente. Accessibilità: L’impianto è strutturato per consentire comodamente anche il trasporto delle biciclette al seguito.

Il commento del Sindaco

La messa in funzione dell’opera rappresenta un passo importante per la connessione delle diverse aree urbane. A ribadirne la valenza è stato il Sindaco Claudio Scajola: “L’attivazione di questo ascensore collega in modo rapido e diretto il cuore di Imperia, da Palazzo Civico e delle Poste ai parchi Urbano e dell’Energia, fino al Museo MACI di Villa Faravelli, con la pista ciclabile”.

Il primo cittadino ha poi concluso sottolineando l’utilità pubblica dell’intervento e invitando tutti a un uso corretto della struttura: si tratta di “Un’opera moderna e concreta al servizio della comunità, pensata per rendere il percorso ancora più comodo e accessibile a residenti e turisti, anche con bicicletta al seguito che ci auguriamo possano utilizzarlo con grande rispetto”.