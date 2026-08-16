A partire da sabato 22 agosto, Castelnuovo Scrivia si anima per la tradizionale Festa di San Desiderio. Un appuntamento storico e molto atteso che, tra riti religiosi, esposizioni artistiche, gli immancabili fuochi d’artificio e la grande musica dal vivo con ospiti d’eccezione come Anna Tatangelo, offrirà alla comunità e ai visitatori un ricco calendario di eventi che si protrarrà fino all’inizio di settembre.

L’omaggio all’arte di Gianfranco Manara

Ad aprire ufficialmente i festeggiamenti sarà l’inaugurazione della mostra dedicata al pittore padano Gianfranco Manara, prevista per sabato 22 agosto alle ore 18:00 all’interno del Castello Podestarile. L’esposizione, curata dall’omonima associazione in collaborazione con Monica Soldini, raccoglie una significativa selezione di opere dell’artista (1924-1993), per anni maestro all’Accademia di Brera.

L’iniziativa vuole essere anche un doveroso omaggio alla moglie dell’artista, Maria Giovanna Brovetto Rondo Manara, che ne catalogò l’intera produzione. A tal proposito, la curatrice Monica Soldini sottolinea un aspetto fondamentale del progetto espositivo: “Restituire al pubblico Gianfranco Manara significa anche rendere omaggio alla moglie Giovanna che ne ha custodito e valorizzato l’opera con la stessa passione, lo stesso rigore e la stessa assenza di compromessi che hanno caratterizzato il percorso del Maestro”. La curatrice aggiunge poi che l’artista, profondamente fedele alla propria visione, ha attraversato il Novecento senza mai inseguire le tendenze del momento: “Nei suoi paesaggi, nei suoi ritratti e nei suoi autoritratti vive una visione poetica del reale che conserva intatta la capacità di emozionare e di parlare al presente”.

Il programma del primo fine settimana

La festa entrerà fin da subito nel vivo con una serie di appuntamenti pensati per tutte le età. Ecco il dettaglio degli eventi previsti nel primo weekend:

Sabato 22 agosto (ore 21:15): Serata musicale in piazza con l’orchestra spettacolo Tonia Todisco.

Serata musicale in piazza con l’orchestra spettacolo Tonia Todisco. Domenica 23 agosto (ore 10:00): Ritrovo in Chiesa per la Santa Messa, seguita dalla tradizionale processione fino all’arco di via Roma.

Ritrovo in Chiesa per la Santa Messa, seguita dalla tradizionale processione fino all’arco di via Roma. Domenica 23 agosto (ore 15:30): Visita alla Castelnuovo medievale con un percorso in bicicletta (a partecipazione libera) fino alla chiesa di San Damiano, recentemente restaurata, con ritrovo davanti alla biblioteca. Nel pomeriggio sarà attivo anche il Luna park in piazza delle Erbe.

Visita alla Castelnuovo medievale con un percorso in bicicletta (a partecipazione libera) fino alla chiesa di San Damiano, recentemente restaurata, con ritrovo davanti alla biblioteca. Nel pomeriggio sarà attivo anche il Luna park in piazza delle Erbe. Domenica 23 agosto (ore 17:00): Triangolare di calcio presso il campo sportivo “Beppe Spinola”.

Triangolare di calcio presso il campo sportivo “Beppe Spinola”. Domenica 23 agosto (ore 18:00): Al Castello, Annalisa Bellone, Leonardo Andreoli e Roberto Mottadelli dialogheranno sulla figura del pittore Manara, seguiti dal tradizionale aperitivo in terrazza.

Al Castello, Annalisa Bellone, Leonardo Andreoli e Roberto Mottadelli dialogheranno sulla figura del pittore Manara, seguiti dal tradizionale aperitivo in terrazza. Domenica 23 agosto (in serata): In piazza, grande tributo musicale alle più belle canzoni di Lucio Battisti e dell’Equipe 84 con Rosario De Cola, Franco Taulino e la Beggars’ Farm. Nell’intervallo, alle 22:30, si terrà l’estrazione della lotteria promossa dalla Confraternita di San Rocco a sostegno del restauro delle opere d’arte custodite nella chiesa di via Dante.

La secolare tradizione dei fuochi d’artificio

La giornata di lunedì 24 agosto coinciderà con il momento forse più atteso di tutto l’anno: il tradizionale spettacolo pirotecnico. Questo evento vanta oltre un secolo di storia, nata grazie all’intuito e alla genialità della famiglia castelnovese Beltrami – in particolar modo di Costantino ed Ercole Beltrami – che per decenni hanno ideato spettacolari scenografie di fuoco, celebri e premiate in tutta l’Italia settentrionale e non solo.

Oggi, la tradizione continua ad affascinare migliaia di persone che si radunano nella piazza medievale per ammirare un’esplosione di luci e colori indimenticabile. Dopo il grandioso spettacolo nel cielo, la serata di lunedì continuerà a ritmo di musica con l’esibizione della Mist live show party band, che riproporrà i grandi successi da cantare e ballare, dagli anni Novanta fino ai giorni nostri.

I diciottenni, Anna Tatangelo e lo sport

I festeggiamenti proseguiranno nei fine settimana successivi, mantenendo viva l’energia nel cuore del paese e unendo lo spettacolo alla beneficenza:

Sabato 29 agosto (ore 21:00): Ritorna la festa dei diciottenni dedicata alla classe 2008. In piazza andrà in scena la sfilata dei ragazzi, proposta quest’anno in una formula del tutto rinnovata.

Ritorna la festa dei diciottenni dedicata alla classe 2008. In piazza andrà in scena la sfilata dei ragazzi, proposta quest’anno in una formula del tutto rinnovata. Sabato 5 settembre (ore 21:00): Grande attesa in piazza Vittorio Emanuele per il concerto di Anna Tatangelo, tappa speciale del suo Summer Tour 2026. L’esibizione sarà l’evento clou della 27ª edizione della Giornata “Franca Cassola Pasquali”, dedicata alla preziosa raccolta fondi per l’Unità di Senologia dell’Ospedale di Tortona. Il presidente dell’associazione, Helenio Pasquali, ha commentato con orgoglio la partecipazione dell’artista: “Sono certo che incanterà la platea della nostra meravigliosa piazza”.

Grande attesa in piazza Vittorio Emanuele per il concerto di Anna Tatangelo, tappa speciale del suo Summer Tour 2026. L’esibizione sarà l’evento clou della 27ª edizione della Giornata “Franca Cassola Pasquali”, dedicata alla preziosa raccolta fondi per l’Unità di Senologia dell’Ospedale di Tortona. Il presidente dell’associazione, Helenio Pasquali, ha commentato con orgoglio la partecipazione dell’artista: “Sono certo che incanterà la platea della nostra meravigliosa piazza”. Domenica 6 settembre: Chiusura all’insegna dell’attività fisica con “La domenica sportiva”, un’intera giornata di sport in piazza, esibizioni, tornei, animazione per i più piccoli e la presenza della Locanda dei Cavalieri. Infine, alle ore 17:00, il Castello ospiterà la presentazione del libro Due vite: lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone, alla presenza dell’autrice Ninna Quario, giornalista ed ex campionessa olimpica.

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