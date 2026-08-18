Un violento temporale abbattutosi su Diano Marina ha rischiato di far saltare l’atteso concerto “Una notte a Hollywood”, andato in scena ieri sera, lunedì 17 agosto, nel giardino di Villa Scarsella. Grazie all’instancabile lavoro di un gruppo di volontari, l’evento inserito nel cartellone dell’EMD Festival si è svolto quasi in perfetto orario, regalando al numeroso pubblico presente una serata entusiasmante all’insegna della grande musica da film e dell’alta qualità artistica.

Il maltempo e il provvidenziale intervento dei volontari

A solo un’ora e mezza dall’inizio previsto per lo spettacolo, la situazione appariva critica a causa della pioggia copiosa (fortunatamente senza la grandine che ha invece colpito la vicina Imperia). Tuttavia, l’organizzazione non si è data per vinta: un vero e proprio nugolo di volontari, insieme al Maestro Andrea Albertini e all’ensemble “Le Muse”, è riuscito nell’impresa di allestire il palco ed effettuare le prove a tempo di record.

Il concerto ha così subito un ritardo di appena quindici minuti sulla tabella di marcia. Un encomio speciale va ai volontari che si sono prodigati ad asciugare le sedie, rimaste fradice, man mano che gli spettatori facevano il loro ingresso nella suggestiva cornice di Villa Scarsella.

La risposta del pubblico e lo spettacolo

Nonostante le intemperie, la risposta della cittadinanza e dei turisti è stata molto positiva, riempiendo in gran parte i posti a sedere disponibili. La costanza degli spettatori è stata ampiamente ripagata da un concerto di assoluto spessore. Ad affiancare la piccola e raffinata orchestra tutta al femminile de “Le Muse” sono stati il tenore Max Di Lullo e il soprano Angelica De Paoli, che hanno saputo deliziare la platea con le loro voci e la loro presenza scenica.

Un viaggio onirico lontano dalla realtà

A fare da collante alla serata è stato il Maestro Andrea Albertini: in veste di pianista e abile “istrione presentatore”, ha illustrato ogni brano spiegando il significato profondo dell’evento. L’obiettivo era quello di offrire una dimensione onirica per permettere al pubblico di allontanarsi, almeno per qualche ora, da una realtà purtroppo segnata da guerre e troppe brutture.

Non a caso, il viaggio musicale è iniziato con le dolci melodie legate al mondo di Walt Disney, aprendo lo spettacolo con il celebre tema de “La bella e la bestia”. La serata si è conclusa con un doveroso ringraziamento agli organizzatori dell’EMD Festival, che hanno permesso lo svolgimento e la riuscita di questo stupendo appuntamento culturale.

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