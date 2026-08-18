Il Comune di Diano Marina si prepara a garantire un ambiente urbano sempre più curato, pulito e sicuro per i propri cittadini e per i turisti. L’Amministrazione ha infatti appena provveduto ad affidare l’esecuzione del servizio di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione dell’intero territorio comunale per il biennio 2026-2028.

Un servizio essenziale per la città

La necessità di un nuovo affidamento è emersa in seguito alla scadenza naturale del precedente appalto, avvenuta lo scorso 31 luglio 2026. La precedente ditta appaltatrice aveva comunicato l’intenzione di non avvalersi della facoltà di rinnovo, spingendo così l’Amministrazione a procedere tempestivamente con un nuovo bando per non interrompere un servizio considerato essenziale per il decoro urbano e la salute pubblica.

La Giunta Comunale aveva già approvato il nuovo progetto per l’affidamento lo scorso 31 luglio, confermando l’importanza strategica di queste operazioni di manutenzione ambientale per il biennio 2026-2028.

L’affidamento del servizio

La procedura, gestita interamente tramite il Portale telematico TRASPARE nel rispetto delle normative vigenti sui contratti pubblici, ha portato all’individuazione del nuovo operatore. Si tratta della ditta REMIDE s.r.l., con sede legale a Loano (SV). L’affidamento è avvenuto in via diretta, in conformità con quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici per questa tipologia di servizi. L’azienda si occuperà quindi, per i prossimi due anni, di tutte le attività necessarie per garantire l’igiene e la sanificazione delle strade e degli spazi pubblici di Diano Marina.