A Tortona, la piattaforma gratuita Giraskuola continua a essere a disposizione delle famiglie anche per quest’anno. Grazie al fondamentale sostegno del Gruppo di Volontariato Vincenziano delle Parrocchie cittadine, il servizio di prossimità permetterà ancora una volta di rimettere in circolo beni legati alla scuola, allo sport e alla cultura, trasformando il semplice riuso degli oggetti in una preziosa occasione per creare nuove connessioni all’interno della comunità.

Oltre il riuso: una rete per la comunità

Dietro alla possibilità di dare una seconda vita agli oggetti c’è un obiettivo molto più ampio: unire le persone che vivono nello stesso territorio. Un bene che passa da una famiglia all’altra, infatti, non rappresenta soltanto un risparmio o una pratica sostenibile, ma può diventare un’occasione per conoscersi, entrare in contatto e collaborare.

Il servizio è aperto a tutte le famiglie senza alcuna distinzione e non nasce per creare una separazione tra chi ha bisogno e chi può offrire. Tutti possono partecipare attivamente: una famiglia può mettere a disposizione qualcosa che non utilizza più, mentre un’altra può trovarvi una nuova e immediata utilità.

Cosa si può scambiare sulla piattaforma

Attraverso il portale (raggiungibile all’indirizzo web giraskuola.it), gli utenti hanno la possibilità di condividere e recuperare una vasta gamma di risorse. Nello specifico, la piattaforma permette di mettere in circolo:

Libri scolastici e materiale didattico.

Zaini.

Strumenti musicali e materiali per la creatività.

Articoli sportivi e biciclette.

Dispositivi digitali.

Il ruolo del Gruppo Vincenziano e le parole dei promotori

Il sostegno del Gruppo di Volontariato Vincenziano delle Parrocchie di Tortona rappresenta un’importante testimonianza di partecipazione. La scelta di finanziare il progetto significa contribuire a mantenere attivo uno spazio vitale nel quale le famiglie possono incontrarsi e costruire legami attraverso le esigenze concrete della vita quotidiana.

A riassumere la filosofia dell’iniziativa sono gli stessi promotori del progetto: «Giraskuola nasce dall’idea che nelle nostre comunità esistano già moltissime risorse che possono continuare ad avere valore. Ma quando queste risorse iniziano a circolare, non si muovono soltanto gli oggetti: si incontrano le persone. Ed è proprio da questi piccoli incontri che può diventare più forte una comunità».