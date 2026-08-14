Una visita informale per rinsaldare lo storico legame tra Piemonte e Liguria, ma anche l’occasione per fare il punto sul percorso di crescita della città. In questi giorni, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha fatto tappa a Diano Marina per incontrare il sindaco Cristiano Za Garibaldi, complimentandosi personalmente per i lavori di riqualificazione e il rilancio turistico del territorio.

I complimenti del governatore

Durante l’incontro, il primo cittadino ha illustrato al governatore i progetti portati avanti dall’Amministrazione comunale per valorizzare il patrimonio locale e l’immagine della località. Cirio ha espresso grande apprezzamento per i risultati ottenuti, spendendo parole di elogio per le opere realizzate, tra cui l’importante infrastruttura della Ciclovia Tirrenica.

“Da turista fedele a Diano Marina mi complimento con il Sindaco per il modo in cui ho ritrovato la cittadina – ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte – grazie anche alla Ciclovia Tirrenica, ai progetti che mi sono stati illustrati, ai lavori svolti in questi mesi e quelli in via di conclusione”. Opere che, secondo Cirio, rappresentano “tutti elementi che dimostrano che Diano Marina è capace di presentarsi ai visitatori con un volto rinnovato e sempre più attrattivo”.

Un legame storico che si rafforza

Il momento di confronto ha rappresentato un’ulteriore occasione per fortificare la profonda sinergia tra i due territori. Piemonte e Liguria sono infatti uniti da una frequentazione storica e da intensi scambi non solo turistici, ma anche economici e culturali.

In questo contesto, Diano Marina si conferma saldamente come una delle mete predilette dai piemontesi, che da anni continuano a scegliere la Riviera ligure per le proprie vacanze, dimostrando un attaccamento che va ben oltre il solo periodo estivo.