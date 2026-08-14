Un improvviso malore ha richiesto l’intervento d’urgenza dell’elisoccorso del 118 a Cantalupo Ligure, in Val Borbera. Una donna di 70 anni si è sentita male mentre si trovava sulla riva di un torrente ed è stata trasportata in ospedale ad Alessandria per un probabile colpo di calore.

L’intervento dei soccorsi

La paziente, dopo aver accusato il malore a ridosso del corso d’acqua, è stata prontamente presa in carico dal personale sanitario del 118 giunto sul posto. Vista la delicatezza della situazione, si è reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso.

La donna è stata quindi trasferita in volo verso il nosocomio alessandrino in codice rosso e in prognosi riservata, per ricevere tempestivamente tutte le cure del caso.

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