Il primo fine settimana di settembre porterà nel cuore di Tortona i sapori e i profumi del cibo di strada nazionale e internazionale. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre 2026, la centrale Piazza Duomo ospiterà infatti la decima edizione della sagra-mercato “Hop Hop Street Food”, un evento autorizzato dalla Giunta Comunale che promette di richiamare cittadini e turisti all’insegna del gusto e della convivialità.

L’evento e gli orari

La manifestazione, organizzata dalla società MO. DI. EVENTI S.R.L. e patrocinata dal Comune di Tortona, si inserisce nel quadro della valorizzazione delle offerte commerciali e turistiche della città. Dopo l’ottimo riscontro di pubblico registrato nelle edizioni passate, la kermesse torna ad animare il centro cittadino con un programma ben definito per permettere a tutti di godersi la manifestazione:

Date: Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2026.

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2026. Luogo: Piazza Duomo, Tortona.

Piazza Duomo, Tortona. Orari di apertura: Dalle ore 10:30 fino a mezzanotte (24:00) per tutte e tre le giornate.

Sapori italiani e internazionali in vetrina

L’allestimento in Piazza Duomo prevederà la presenza di circa 20 stand dedicati alla vendita al dettaglio e alla somministrazione temporanea di specialità alimentari. Il focus della manifestazione sarà incentrato esclusivamente sulle prelibatezze che rientrano nella vasta e variegata categoria del “cibo di strada” (street food). I visitatori avranno così l’opportunità di degustare e acquistare prodotti tipici provenienti sia dalla tradizione italiana sia da quella internazionale.

A gestire i banchi saranno prevalentemente operatori specializzati nel commercio su area pubblica, affiancati da artigiani e professionisti in sede fissa del settore alimentare, regolarmente muniti di autorizzazioni temporanee per l’occasione. L’iniziativa non rappresenta solo un’opportunità di svago e scoperta gastronomica per i consumatori, ma punta a un sicuro richiamo turistico e a generare ricadute positive per l’intero tessuto socio-economico locale.

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