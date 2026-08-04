Nelle ultime settimane a Novi Ligure sono stati portati a termine diversi interventi di riqualificazione urbana per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale in diverse aree della città. Dai nuovi attraversamenti pedonali nei pressi dell’Ospedale San Giacomo fino alle necessarie riasfaltature, l’Amministrazione traccia un bilancio dei cantieri chiusi, annunciando le nuove modifiche al traffico per i lavori appena partiti e la riapertura del Parco cittadino.

I cantieri completati: da via Verdi a corso Piave

Le operazioni concluse di recente si sono concentrate su punti nevralgici della viabilità cittadina:

Sottopasso di via Verdi: l’azienda Reti S.r.l. ha completato l’asfaltatura definitiva per ripristinare il manto stradale dopo i lavori di sostituzione della rete del gas metano eseguiti lo scorso anno.

l’azienda Reti S.r.l. ha completato l’asfaltatura definitiva per ripristinare il manto stradale dopo i lavori di sostituzione della rete del gas metano eseguiti lo scorso anno. Via Edilio Raggio: si è conclusa la parte principale dei lavori per i nuovi attraversamenti pedonali luminosi a servizio dell’Ospedale San Giacomo. L’attivazione dei corpi illuminanti avverrà nelle prossime settimane.

si è conclusa la parte principale dei lavori per i nuovi attraversamenti pedonali luminosi a servizio dell’Ospedale San Giacomo. L’attivazione dei corpi illuminanti avverrà nelle prossime settimane. Corso Piave: completato il rifacimento di due attraversamenti pedonali. I vecchi elementi in calcestruzzo sono stati rimossi a favore di una pavimentazione in conglomerato bituminoso. L’intervento migliora la durabilità e la sicurezza dell’infrastruttura, rispondendo inoltre alle richieste dei residenti che avevano segnalato l’eccessiva rumorosità del precedente fondo stradale.

A proposito dei lavori nei pressi della struttura ospedaliera, il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Simone Tedeschi, ha spiegato la strategia dell’Amministrazione: «Con le risorse a disposizione abbiamo scelto di intervenire prioritariamente sugli attraversamenti pedonali a servizio dell’Ospedale, un luogo che registra ogni giorno un’elevata presenza di cittadini e utenti e dove la sicurezza rappresenta un’esigenza primaria. Ci sono diversi attraversamenti che necessitano di essere illuminati e l’Amministrazione intende proseguire gradualmente su questa strada».

Nuovi scavi in via Oneto: attenzione al traffico

Nel frattempo, hanno preso il via i lavori per la sostituzione della condotta dell’acqua potabile in via Oneto. Per consentire le operazioni in totale sicurezza, fino al termine dell’intervento (previsto entro il 28 agosto), sono in vigore le seguenti modifiche alla viabilità stradale:

Divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in corrispondenza dell’edificio scolastico, seguendo l’avanzamento del cantiere.

con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in corrispondenza dell’edificio scolastico, seguendo l’avanzamento del cantiere. Restringimento della carreggiata.

della carreggiata. Istituzione del senso unico alternato nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e l’area interessata dagli scavi.

Riapre l’accesso al Parco Castello

Infine, da oggi è nuovamente aperto l’accesso al Parco Castello dalla parte di piazza Sant’Andrea. L’ingresso era stato interdetto per motivi di sicurezza a causa di un muro di proprietà privata danneggiato dal violento temporale dello scorso 15 luglio. A seguito del completamento della messa in sicurezza da parte del proprietario, è stato possibile ripristinare il transito e rendere nuovamente fruibili al pubblico tutti gli accessi al parco.