Doppio e prestigioso appuntamento musicale in arrivo per la Banda Musicale “Pasquale Anfossi” di Taggia. Domenica 9 agosto, la storica formazione animerà il corteo della festa patronale di Santo Stefano al Mare, mentre lunedì 10 agosto si sposterà a Molini di Triora per il grande concerto che chiuderà ufficialmente la programmazione estiva sotto la direzione del Maestro Vitaliano Gallo.

La festa patronale a Santo Stefano al Mare

Il fine settimana all’insegna della musica prenderà il via domenica 9 agosto nel comune di Santo Stefano al Mare. A partire dalle ore 21:15, la Banda prenderà parte al corteo della locale Festa Patronale, accompagnando le celebrazioni e i cittadini con il suo repertorio.

Il concerto conclusivo a Molini di Triora

Lunedì 10 agosto, sempre alle ore 21:15, l’ensemble si esibirà a Molini di Triora, nella suggestiva cornice di piazza Nuova. L’evento, a ingresso libero, segna l’ultimo concerto estivo della Banda Anfossi.

Sotto l’attenta guida del Maestro Vitaliano Gallo, che dirige il gruppo dal 2019, i musicisti proporranno un ricco programma musicale che spazierà attraverso i brani di celebri compositori. Tra le musiche eseguite ci saranno opere di:

Verdi

Mascagni

Bartolucci

Sousa

Lincke

Warren

Kern

Fain

Arlen

Kaempfert

Ricketts

Bernstein

Chiappa

Trovajoli

Cutugno

Modugno

Una storia di resilienza e amore per la musica

Queste esibizioni rappresentano un’occasione per apprezzare una realtà musicale con radici profonde, nata a Taggia nel 1856, esattamente cento anni dopo la nascita di W.A. Mozart a Salisburgo (avvenuta 270 anni fa). All’epoca, il comune di Taggia era sotto il Regno di Sardegna, governato da Casa Savoia, e faceva parte della provincia di Nizza.

I primi servizi dei musicanti, impiegati per le solennità e le Feste per l’Incoronazione della Madonna, erano compensati semplicemente dall’applauso e dalla soddisfazione dei compaesani. Grazie all’educazione e alla sensibilità musicale dei componenti dell’epoca, la città poté godere di una Banda degna di rispetto, con inviti a esibirsi che arrivavano da ogni parte, compresa la vicina Francia. Tutto ciò è documentato dal Rev. Don Giacomo Roggeri in una pubblicazione storica della tipografia Pontrenièr di Genova.

Sopravvissuta a due guerre mondiali, la Banda “Pasquale Anfossi” ha sempre manifestato una grande vitalità e resilienza, fungendo da luogo d’incontro dove, per amore della musica, si annullano le differenze tra musicisti professionisti e non. Un gruppo storico che ha poi ricevuto un ulteriore grande impulso a partire dal 1967, sotto la conduzione del Maestro Franco Chiappa.

I corsi musicali

L’associazione ricorda infine che la tradizione continua a essere tramandata alle nuove generazioni: proseguono regolarmente, infatti, i Corsi di Musica d’Insieme e Strumento.