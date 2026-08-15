L’Agenzia delle Entrate – Riscossione non riesce a rintracciare 11 cittadini a Diano Marina per consegnare loro importanti comunicazioni o avvisi di pagamento. A causa dell’impossibilità di trovare un’abitazione, un ufficio o un’azienda riconducibile a queste persone sul territorio comunale, i relativi atti sono stati ufficialmente depositati presso la Casa Comunale.

La giacenza in Municipio

I messi notificatori, riscontrando la totale irreperibilità dei destinatari agli indirizzi conosciuti, hanno dovuto applicare la normale procedura prevista dalla legge. Le documentazioni, custodite all’interno di buste chiuse e sigillate per garantire la privacy, sono state trasferite agli uffici del Municipio situati in Piazza Martiri della Libertà 3. Per entrare in possesso delle comunicazioni a loro carico ed evitare ulteriori intoppi burocratici, i cittadini coinvolti dovranno recarsi personalmente presso la sede comunale per il ritiro.

L’elenco completo degli intestatari

L’avviso di deposito pubblicato dall’Agenzia delle Entrate riporta esattamente i nominativi a cui sono indirizzate le pratiche in giacenza. Di seguito, l’elenco degli 11 intestatari (con un nominativo che figura due volte per altrettanti documenti distinti) che attualmente risultano introvabili:

Ambrosio Luca

Cha Daniele

Khouchab Badr

Lanteri Piero

Maio Nicolina

Marino Francesca

Palaj Gentiana

Piazza Lucia

Shaba Indrit

Shaba Indrit

Zhu Gao Feng

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