Domenica 30 agosto 2026, a partire dalle ore 21:00, il Chiostro della Scuola di Musica in Piazza Dolermo ad Acqui Terme farà da cornice allo spettacolo intitolato “I colori del mondo continuano a brillare”. L’appuntamento serale, organizzato con ingresso a offerta libera, proporrà al pubblico un variegato e coinvolgente laboratorio teatrale e musicale.

Il format dell’evento: tra musica e comicità

La serata si preannuncia ricca di intrattenimento, unendo diverse forme artistiche in un unico palcoscenico. Sotto la regia e la conduzione di Feliciano Bevilacqua, lo spettacolo porterà in scena un vivace susseguirsi di monologhi, divertenti sketch comici e performance musicali dal vivo, curate direttamente dalla band e dai musicisti della Scuola di Musica di Acqui Terme.

Tutti i protagonisti sul palcoscenico

Per dare vita a questo spettacolo multidisciplinare, si alternerà in scena un nutrito gruppo di artisti, diviso tra interpreti e formazioni musicali. Nello specifico, il cast della serata prevede le esibizioni di:

Gli interpreti: Sonia Bianco, Stefano Bricola, Valter Toppex, Emma Mondo e Ada Giordano.

Sonia Bianco, Stefano Bricola, Valter Toppex, Emma Mondo e Ada Giordano. Le Mine Vaganti: con la partecipazione di Elena Lupò e Rossana Pirrone.

con la partecipazione di Elena Lupò e Rossana Pirrone. I Black Ivory: formazione composta da Eleonora Basile, Gaia Basile, Lorenzo Russo e Mattia Ferraro.

Patrocini e collaborazioni sul territorio

L’iniziativa culturale è realizzata in stretta sinergia con le importanti realtà cittadine. L’evento vanta infatti il patrocinio della Città di Acqui Terme tramite l’Assessorato alla Cultura, e la preziosa collaborazione della Corale Città di Acqui Terme e della Scuola di Musica “Gianfranco Bottino”. L’organizzazione ricorda a chiunque volesse partecipare che l’ingresso allo spettacolo è a offerta libera.