Sabato 29 agosto, a partire dalle ore 18:00, le sale del Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina ospiteranno la nona edizione di “Brindando con Diana”. L’evento chiuderà ufficialmente il calendario degli appuntamenti estivi del polo culturale, offrendo ai partecipanti una serata speciale pensata per coniugare in modo originale il piacere della degustazione enologica alla scoperta del ricco patrimonio storico e archeologico del territorio.

Un viaggio nel tempo attraverso il vino

Il vino sarà il grande protagonista dell’incontro, ma verrà raccontato sotto una duplice veste. Da un lato verranno esaltate le sue caratteristiche e le moderne produzioni locali liguri; dall’altro, attraverso le antiche testimonianze custodite nel museo, la bevanda diventerà la chiave di lettura ideale per documentare e comprendere la vita quotidiana, gli scambi commerciali e i profondi legami culturali formatisi tra le popolazioni del Mediterraneo nel corso dei secoli.

Il format della serata e le collaborazioni

La formula dell’appuntamento è ormai ampiamente collaudata e apprezzata dal pubblico. Calice alla mano, i presenti saranno accompagnati dallo staff di Palazzo del Parco in un suggestivo percorso guidato attraverso le sale della Sezione Archeologica, andando alla scoperta dei reperti legati alla produzione, al consumo e alla circolazione del vino nel mondo antico.

Ad arricchire l’esperienza e a guidare la degustazione interverranno diversi professionisti ed eccellenze del settore:

I sommelier FISAR della Delegazione di Imperia e Savona.

La guida esperta del sommelier Maurizio Guardone.

La preziosa collaborazione tecnica della Società Agricola San Martino.

Informazioni e contatti per le prenotazioni

L’intera iniziativa è stata curata e organizzata dallo staff dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, in stretta collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina.

Per chiunque desiderasse partecipare a questa occasione per salutare l’estate con un calice di vino ligure e riscoprire la storia millenaria della città, le prenotazioni e le richieste di informazioni possono essere effettuate tramite i seguenti recapiti:

Di persona: presso la sede del Museo Civico del Lucus Bormani, a Palazzo del Parco (corso Garibaldi 60, Diano Marina).

presso la sede del Museo Civico del Lucus Bormani, a Palazzo del Parco (corso Garibaldi 60, Diano Marina). Telefono: chiamando il numero 0183 497621.

chiamando il numero 0183 497621. Email: scrivendo all’indirizzo museodiano@istitutostudiliguri.191.it.