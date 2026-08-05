Nella giornata di oggi sono state formalizzate, tramite nota di protocollo, le dimissioni di Domenico Calimera dalla carica di Assessore all’Igiene Urbana del Comune di Ventimiglia. La decisione, maturata nel tempo al termine di un’attenta e ponderata analisi, rappresenta una scelta assunta in maniera del tutto consapevole. Il Sindaco, On. Flavio Di Muro, ha preso atto della decisione e ha assunto formalmente le deleghe ad interim.

Le parole e il ringraziamento del Sindaco

Il primo cittadino ha voluto rivolgere a Domenico Calimera un sentito ringraziamento per l’operato svolto nel corso del suo mandato. “Ringrazio l’Assessore Calimera per il lavoro svolto in questi anni e per l’impegno che ha dedicato alla città”, ha dichiarato Flavio Di Muro, evidenziando le difficoltà del settore gestito dall’ex membro della Giunta.

“L’igiene urbana rappresenta una delle più importanti e complesse sfide che Ventimiglia sta affrontando e, su questo fronte, ha lavorato con impegno e determinazione, mettendosi a disposizione dell’Amministrazione e della comunità”, ha sottolineato il Sindaco, per poi concludere: “A lui va il mio ringraziamento personale e quello dell’intera Amministrazione comunale. Assumerò io le deleghe ad interim”.

Il commiato dell’ex Assessore

Anche Domenico Calimera ha voluto affidare a una dichiarazione il suo saluto istituzionale alla città. “In questi anni ho svolto il mio incarico con impegno, dedizione e profondo senso delle istituzioni, cercando sempre di operare nell’interesse esclusivo di Ventimiglia e dei Ventimigliesi”, ha spiegato, ricordando di aver affrontato con serenità temi ritenuti molto delicati e strategici per il territorio locale. Nello specifico, le sue deleghe hanno riguardato:

La tutela ambientale.

La gestione del ciclo dei rifiuti.

La cura del verde pubblico delle frazioni.

I servizi cimiteriali.

L’ex Assessore ha infine rivolto un pensiero ai colleghi e alla struttura comunale: “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Sindaco On. Flavio Di Muro, ai colleghi della Giunta, al Presidente del Consiglio Roberto Nazzari, ai Consiglieri comunali, agli uffici e a tutti coloro che hanno collaborato con me durante questo percorso, condividendo impegno e responsabilità nell’interesse della città”.