La caserma della Guardia di Finanza di Alessandria è al centro del nuovo piano di investimenti approvato dalla Regione Piemonte per il miglioramento funzionale delle infrastrutture militari del territorio. Grazie a un accordo sottoscritto con il Comando Regionale Piemonte-Valle d’Aosta delle Fiamme Gialle, l’ente regionale ha destinato un contributo di 330 mila euro per l’anno 2026. L’intesa, siglata alla presenza dell’assessore regionale all’Autonomia, Sicurezza e Polizia Locale Enrico Bussalino e del Comandante Regionale, Generale di Divisione Giovanni Avitabile, mira a garantire strutture più moderne e sicure per rafforzare l’operatività del Corpo e la presenza dello Stato sul territorio.

I fondi e le caserme coinvolte

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali per la sicurezza integrata e dà attuazione agli indirizzi volti a rafforzare l’efficienza delle strutture operative impegnate quotidianamente nella tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini. Il contributo regionale sarà impiegato direttamente dalla Guardia di Finanza per avviare la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e miglioramento funzionale delle proprie sedi.

Oltre alla struttura di Alessandria, i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza interesseranno le caserme situate nei seguenti comuni:

Torino

Bardonecchia

Biella

Bra

Cuneo

Novara

Il commento dell’assessore regionale

Per l’assessore Enrico Bussalino, l’accordo siglato rappresenta un passo fondamentale per supportare concretamente l’impegno quotidiano dei militari. “Con questo accordo confermiamo la volontà della Regione Piemonte di sostenere concretamente il lavoro delle Forze dell’ordine, investendo nel miglioramento delle strutture che ogni giorno ospitano donne e uomini impegnati a garantire legalità, sicurezza e tutela dell’economia del nostro territorio”, ha dichiarato l’esponente della Giunta.

Bussalino ha inoltre evidenziato l’importanza logistica di questo investimento: “Disporre di infrastrutture moderne, sicure ed efficienti significa mettere il personale nelle migliori condizioni per svolgere il proprio servizio e rafforzare la presenza dello Stato sul territorio”. A conclusione del suo intervento, l’assessore ha ribadito come la solida collaborazione istituzionale tra l’ente e la Guardia di Finanza rappresenti “un modello virtuoso che contribuisce ad accrescere l’efficacia dell’azione pubblica a beneficio delle comunità piemontesi”.