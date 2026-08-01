Dopo la pausa dello scorso anno, l’Associazione di Volontariato Librinscena ODV riporta la cultura a Garbagna con la tradizionale rassegna di presentazioni e incontri con gli autori. Dal 2 agosto al 5 settembre 2026, la manifestazione “Libri in Scena” animerà non solo i classici cortili delle abitazioni del centro storico, ma si espanderà anche ai giardini e alle cosiddette “ville”, termine dialettale con cui gli abitanti indicano le frazioni del Comune. Un progetto in cinque appuntamenti che mira a promuovere la lettura rendendo la comunità locale la vera protagonista.

Il progetto: la cultura e il valore de “La Restanza”

Negli ultimi anni, la rassegna letteraria ha conosciuto un’importante evoluzione. Se fino a poco tempo fa gli incontri si svolgevano in via esclusiva nei cortili del centro storico, oggi il progetto esce dai suoi confini tradizionali per abbracciare e raggiungere l’intera comunità garbagnola.

L’obiettivo principale dell’Associazione è quello di portare i libri, gli autori e il pubblico in zone diverse del paese, per fare cultura “restando nel luogo”. Questa pratica si ispira profondamente al senso stesso de “La Restanza”: la scelta consapevole di curare, vivere e valorizzare il proprio territorio, offrendo alla popolazione residente preziosi momenti di incontro, confronto e condivisione intorno al libro.