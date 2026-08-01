Stai comodamente tranquillo nella tua villa, fa caldo e decidi di andare a fare un bagno nella tua piscina. E cosa trovi? Un capriolo dentro l’acqua che, accaldato, fa il bagno pure lui. È la scena curiosa e inaspettata che si è trovato di fronte il proprietario di una residenza situata alla periferia di Tortona, nella giornata di ieri, venerdì 31 luglio. Un incontro ravvicinato che ha richiesto la chiamata e l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale.

Un ospite inaspettato in cerca di refrigerio

Spinto con tutta probabilità dalle alte temperature di questi giorni, l’animale selvatico è andato alla ricerca di un po’ di fresco finendo all’interno della proprietà privata. Secondo le prime ricostruzioni, il capriolo sarebbe riuscito ad accedere alla villa approfittando di un ingresso non recintato, per poi tuffarsi direttamente in acqua.

Il padrone di casa, trovandosi di fronte al singolare bagnante a quattro zampe, non ha esitato e ha subito dato l’allarme contattando il centralino dei pompieri per chiedere supporto e recuperare l’animale in sicurezza.

L’arrivo dei soccorsi e l’epilogo

La situazione si è però risolta rapidamente pochi minuti dopo, proprio all’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco di Tortona. La sequenza degli eventi è stata fulminea:

Alla vista dei pompieri e sentendo trambusto, il capriolo si è evidentemente spaventato.

Con uno scatto, l’animale è uscito autonomamente dall’acqua della piscina.

Si è dato immediatamente alla fuga disorientato, scappando chissà dove.

L’auspicio dei soccorritori e del proprietario di casa è che, nella sua corsa, il capriolo sia riuscito a ritrovare la via d’uscita per allontanarsi definitivamente e in totale sicurezza dalla proprietà privata, diversamente è probabile che lo vedremo di nuovo oggi, tuffarsi nuovamente in acqua.