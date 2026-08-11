Sabato 29 agosto 2026, la città di Acqui Terme tornerà ad essere la capitale del progressive rock con la nuova edizione dell’Acqui Prog Night. Promossa da Acqui Rock Prog, la manifestazione a ingresso libero prenderà il via alle ore 18:30 e offrirà ben sei ore di musica dal vivo in una location cittadina del tutto inedita, con l’obiettivo di valorizzare la ricerca artistica e richiamare appassionati da diverse regioni italiane.

Le band protagoniste e le voci femminili

Il progetto musicale nasce dalla volontà di riportare ad Acqui Terme una proposta capace di guardare oltre i circuiti più immediati, valorizzando un genere in continua evoluzione. La line-up riunisce alcune delle realtà più interessanti della scena progressive italiana contemporanea.

Sul palco saliranno:

Litania.

G.O.L.E.M..

Expiatoria.

Wilson Project.

Toliman.

Calygo.

Un elemento distintivo dell’edizione 2026 sarà la forte e significativa presenza femminile: ben tre lead vocalist donne saranno le protagoniste assolute della serata, arricchendo i concerti con le loro differenti personalità artistiche, interpretazioni intense e una sensibilità vocale capace di attraversare le molteplici sfumature del rock contemporaneo.

Un’esperienza immersiva tra musica e gusto

L’Acqui Prog Night è stata pensata per non essere soltanto un susseguirsi di concerti, ma una vera e propria esperienza immersiva. Le esibizioni musicali dialogheranno costantemente con un sistema di luci e con i “Visual” curati da Erik Negro, per accompagnare il pubblico in un viaggio tra atmosfere psichedeliche e immaginari sospesi tra il passato e il futuro. La stessa identità grafica dell’evento si ispira all’estetica degli anni Settanta, reinterpretandola con un linguaggio contemporaneo fatto di simboli e libertà creativa.

A fare da importante cornice all’evento ci sarà un’offerta gastronomica pensata per favorire la convivialità e valorizzare i prodotti del territorio:

Gli stand gastronomici curati da Acqui Eventi.

Le birre artigianali proposte dal Birrificio Sagrin di Calamandrana.

I dolci preparati dalla Gelateria Lungorba.

La rete delle collaborazioni

La rassegna musicale, che punta a consolidarsi come appuntamento culturale riconoscibile per la città, è stata resa possibile grazie al supporto di una solida rete istituzionale e associativa. L’iniziativa, infatti, viene realizzata con:

Il patrocinio ufficiale dell’Ufficio Cultura del Comune di Acqui Terme.

La preziosa collaborazione della P.A. Croce Bianca di Acqui Terme per tutto ciò che concerne il supporto logistico e sanitario.

Il servizio tecnico interamente curato da CDMOVIE.