La città di Tortona si prepara a celebrare un’importante pagina della storia nazionale e locale. Il prossimo 12 settembre, alle ore 9:30, si terrà l’evento “1946-2026: ottant’anni dal Referendum Monarchia – Repubblica. Ricordiamo il tortonese Giuseppe Romita, Ministro dell’Interno”, organizzato dalla sezione cittadina dell’ANPI. Un appuntamento dal profondo significato istituzionale, che ha ottenuto il patrocinio ufficiale dell’Amministrazione comunale.

Il ricordo del Ministro Romita e la nascita della Repubblica

La manifestazione è interamente dedicata alla celebrazione dell’ottantesimo anniversario del Referendum istituzionale del 1946, il momento cruciale in cui gli italiani scelsero la via repubblicana. L’iniziativa intende promuovere la conoscenza di questo fondamentale passaggio storico, mettendo in particolare risalto il prezioso contributo offerto dal territorio tortonese alla nascita della Repubblica italiana attraverso la figura di Giuseppe Romita, che all’epoca ricoprì il delicato ruolo di Ministro dell’Interno. L’evento si propone inoltre di favorire una riflessione condivisa sui principi democratici e costituzionali.

Il sostegno e il patrocinio del Comune

Riconoscendone il rilevante interesse culturale, la Giunta ha deciso di supportare l’iniziativa dell’ANPI concedendo il patrocinio non oneroso. Si tratta di una forma di adesione simbolica e di apprezzamento che l’Ente riserva alle manifestazioni ritenute particolarmente meritevoli per la crescita e la valorizzazione della comunità.

Grazie a questo riconoscimento formale, l’organizzazione dell’evento potrà beneficiare di alcune agevolazioni specifiche:

L’apposizione dello stemma ufficiale su tutte le comunicazioni esterne, accompagnato dalla dicitura “con il Patrocinio della Città di Tortona”.

L’accesso agli spazi per le affissioni comunali di manifesti e locandine con una riduzione del 50% degli oneri previsti.

La possibilità di utilizzare il sito web del Comune quale ulteriore mezzo di divulgazione e promozione dell’iniziativa storica.

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