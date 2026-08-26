Domenica 30 agosto 2026, alle ore 18:00, la suggestiva area archeologica di Libarna a Serravalle Scrivia farà da cornice al “Concerto del Tramonto 2026 – Storia di un teatro: dal Sistina a Libarna”. L’evento, che intreccia musica, teatro e memoria, proporrà al pubblico un affascinante viaggio attraverso le pagine più significative e amate della grande commedia musicale italiana, mettendo in dialogo la tradizione dello spettacolo con l’identità di uno dei siti storici più importanti del Piemonte.

I protagonisti sul palcoscenico naturale

Sul palcoscenico d’eccezione dell’antica città romana si esibirà il trio vocale Blue Dolls, accompagnato dai Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria. L’appuntamento, curato dall’associazione Alexandria Classica, vanta inoltre la partecipazione straordinaria del cantante, attore e regista teatrale Gianluca Guidi.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’International Lavagnino Film Festival (“Music & Cinema”, summer edition 2026) e si inserisce all’interno del più ampio progetto “Note Antiche, Suoni Contemporanei”, sostenuto dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per promuovere la cultura musicale e la partecipazione della comunità.

L’impegno per la valorizzazione del territorio

L’evento fa parte del calendario delle attività culturali promosse dall’Amministrazione comunale serravallese. Un programma che mira a offrire occasioni di incontro, socialità e intrattenimento di alta qualità per valorizzare il patrimonio storico locale.

«Portare la musica e il teatro in un luogo come Libarna – sottolinea il Vicesindaco Walter Zerbo, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa – significa creare un dialogo speciale tra passato e presente». Il Concerto del Tramonto, prosegue Zerbo, «rappresenta un’occasione per vivere il patrimonio archeologico in una dimensione nuova, attraverso la forza evocativa della musica e dello spettacolo, e per far conoscere sempre di più Libarna a cittadini e visitatori».

Informazioni utili, solidarietà e prenotazioni

L’Amministrazione comunale invita cittadini e appassionati a partecipare a questo speciale pomeriggio di cultura nella magica atmosfera di Libarna.

L’ingresso all’evento prevede un’offerta libera, curata dal Rotary Club Gavi Libarna, e il ricavato sarà interamente devoluto a favore della Croce Rossa Italiana (Comitato di Serravalle Scrivia). Per poter assistere allo spettacolo è obbligatorio prenotare il proprio posto attraverso i seguenti canali:

E-mail: libarna.arteventi@gmail.com

libarna.arteventi@gmail.com Telefono: 329 6484707 oppure 0143 633420