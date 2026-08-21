Domenica 23 agosto, alle prime luci dell’alba, il Forte di Santa Tecla aprirà le sue porte per un appuntamento speciale interamente dedicato al benessere. A partire dalle ore 6:30, la suggestiva location ospiterà infatti l’esperienza del “Bagno di Gong”, un evento immersivo pensato per favorire il profondo rilassamento e la rigenerazione psicofisica lasciandosi avvolgere dalle frequenze armoniose dello strumento.

I benefici del Bagno di Gong

L’incontro mattutino sarà condotto e guidato dalla dottoressa Anna Salmaso insieme allo staff del Centro Mente Corpo. La pratica proposta deriva direttamente da antiche tradizioni orientali e si basa sull’ascolto di particolari vibrazioni acustiche. Questa specifica tecnica sonora favorisce la naturale produzione di onde cerebrali alfa, theta e delta, accompagnando dolcemente la mente dei partecipanti verso uno stato di meditazione profonda.

Cosa portare e come partecipare

Per godere appieno dei benefici del rilassamento in totale comodità, gli organizzatori invitano i partecipanti a indossare un abbigliamento comodo. È inoltre richiesto di portare con sé il proprio materiale personale:

Un tappetino.

Una copertina.

Un cuscinetto.

I posti a disposizione sono limitati per poter garantire la massima qualità dell’esperienza a tutti i presenti. Per questo motivo, è vivamente raccomandata la prenotazione anticipata.

Info, contatti e il prossimo appuntamento

Per richiedere ulteriori informazioni o per prenotare il proprio posto all’evento, è possibile contattare l’organizzazione ai numeri di telefono 347 1257036 oppure 328 8692198.

L’organizzazione ricorda infine a tutti gli interessati che, per chi non potesse partecipare all’evento dell’alba, è previsto un ulteriore e ultimo appuntamento serale con i Bagni di Gong, in programma per venerdì 28 agosto dalle ore 19:00 alle ore 20:45.