Ancora disagi e incuria legati agli scarti dei lavori sulle linee telefoniche. Dopo il caso sollevato in passato nel territorio di Tortona, una situazione analoga si registra ora a Felizzano, in via dei Boschi. A segnalare l’accaduto alla redazione di Oggi Cronaca è un cittadino, che ha notato un groviglio di cavi abbandonati sul terreno in seguito alla sostituzione di alcuni pali da parte dei tecnici.

Il precedente e la nuova segnalazione

Tempo fa, il nostro giornale aveva dato voce alla lamentela di un lettore riguardante dei fili di scarto lasciati a terra dopo un intervento tecnico a Tortona. Evidentemente, la prassi di non ripulire adeguatamente l’area al termine dei lavori sembra ripetersi anche in altre zone della provincia.

Ricordando proprio quell’articolo pubblicato da Oggi Cronaca, un residente di Felizzano ha deciso di farsi avanti per denunciare una situazione identica riscontrata nel proprio comune.

Le parole del cittadino

Rivolgendosi direttamente alla nostra redazione per accendere i riflettori sul problema del degrado lasciato a margine delle strade e dei campi, il lettore ha spiegato la dinamica dei fatti.

«Buongiorno volevo segnalare che anche qui a Felizzano in via dei boschi quelli della telefonia quando hanno cambiato dei pali hanno lasciato a terra un groviglio di fili di scarto come qualcun’altro aveva segnalato al suo giornale», si legge nel messaggio inviato dal cittadino.

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