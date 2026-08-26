Sabato 29 agosto, a partire dalle ore 20:00, la Libreria Namasté ospiterà un evento speciale intitolato “Chiamata a raccolta per Francesco”. La serata proporrà al pubblico un intenso viaggio artistico tra le celebri canzoni e le letture interamente dedicate al “Maestrone”.

Un tributo in musica e parole

L’appuntamento è pensato per riunire appassionati e curiosi attorno alla figura di Francesco, celebrando la sua vasta produzione artistica e poetica. Il programma dell’evento prevede un’attenta selezione di esecuzioni musicali e momenti dedicati alla lettura, per permettere ai presenti di rivivere le atmosfere e le storie scritte dal celebre cantautore.

Ingresso gratuito e regole per la prenotazione

La partecipazione alla serata culturale è completamente gratuita, ma richiede la prenotazione obbligatoria. Per garantire il miglior svolgimento dell’evento, l’organizzazione ha predisposto alcune semplici linee guida per l’accesso del pubblico:

Le prenotazioni si effettuano inviando un messaggio esclusivamente in forma scritta tramite WhatsApp al numero 3386718882 .

al numero . Si raccomanda la massima puntualità: le prenotazioni scadranno automaticamente 10 minuti dopo l’inizio ufficiale del concerto.

Superato questo breve periodo di tolleranza, i posti non reclamati torneranno a essere immediatamente disponibili per altri spettatori interessati.

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