Sabato 15 agosto 2026, alle primissime luci del mattino, Diano Marina si prepara ad accogliere gli appassionati di sport e benessere per la “Diano all’alba – 6 km alle 6”. Un appuntamento speciale per iniziare la giornata di Ferragosto all’insegna del movimento, con una corsa podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti.

Il percorso e l’organizzazione

Il ritrovo per i partecipanti è fissato sulla suggestiva passeggiata a mare, esattamente alla radice del Molo delle Tartarughe, per una partenza programmata alle ore 06:00 in punto. L’evento sportivo è organizzato e curato dall’Asd Golfo Dianese Ultra Runners e prevede un tracciato di sei chilometri.

Trattandosi di una manifestazione a passo libero, non c’è l’ansia del cronometro: i partecipanti potranno affrontare il percorso correndo o semplicemente camminando al proprio ritmo, godendosi il sorgere del sole sul litorale dianese.

Tutte le informazioni utili per partecipare

L’iniziativa è pensata per coinvolgere chiunque, dai runner più allenati alle famiglie e ai semplici camminatori mattinieri. Di seguito il riepilogo con tutti i dettagli dell’appuntamento:

Data e ora: Sabato 15 agosto 2026, con partenza alle ore 06:00.

Sabato 15 agosto 2026, con partenza alle ore 06:00. Luogo di ritrovo: Passeggiata a mare – radice Molo delle Tartarughe.

Passeggiata a mare – radice Molo delle Tartarughe. Tipologia: Corsa podistica non competitiva a passo libero (6 km).

Corsa podistica non competitiva a passo libero (6 km). Info e contatti: Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 3482103204 o scrivere all’indirizzo email golfodianeserunners@libero.it.