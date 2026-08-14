Sabato 15 agosto 2026, alle primissime luci del mattino, Diano Marina si prepara ad accogliere gli appassionati di sport e benessere per la “Diano all’alba – 6 km alle 6”. Un appuntamento speciale per iniziare la giornata di Ferragosto all’insegna del movimento, con una corsa podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti.
Il percorso e l’organizzazione
Il ritrovo per i partecipanti è fissato sulla suggestiva passeggiata a mare, esattamente alla radice del Molo delle Tartarughe, per una partenza programmata alle ore 06:00 in punto. L’evento sportivo è organizzato e curato dall’Asd Golfo Dianese Ultra Runners e prevede un tracciato di sei chilometri.
Trattandosi di una manifestazione a passo libero, non c’è l’ansia del cronometro: i partecipanti potranno affrontare il percorso correndo o semplicemente camminando al proprio ritmo, godendosi il sorgere del sole sul litorale dianese.
Tutte le informazioni utili per partecipare
L’iniziativa è pensata per coinvolgere chiunque, dai runner più allenati alle famiglie e ai semplici camminatori mattinieri. Di seguito il riepilogo con tutti i dettagli dell’appuntamento:
- Data e ora: Sabato 15 agosto 2026, con partenza alle ore 06:00.
- Luogo di ritrovo: Passeggiata a mare – radice Molo delle Tartarughe.
- Tipologia: Corsa podistica non competitiva a passo libero (6 km).
- Info e contatti: Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 3482103204 o scrivere all’indirizzo email golfodianeserunners@libero.it.