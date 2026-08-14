Il Comune di Diano Marina ha deciso di intervenire con fermezza per tutelare il proprio patrimonio e riparare i danni causati da terzi, come le strade o le infrastrutture lasciate a pezzi dopo i lavori delle ditte esterne. Per farlo, l’Amministrazione ha affidato a una società specializzata il servizio di gestione dei sinistri e la delicata attività di rivalsa, con l’obiettivo di recuperare le somme necessarie ai ripristini direttamente da chi ha causato il danno.

La gestione dei sinistri e il recupero danni

L’ente municipale si avvarrà della collaborazione della società Aon Advisory and Solutions S.r.l. per gestire tutte quelle situazioni in cui il patrimonio pubblico cittadino subisce dei danneggiamenti materiali. L’obiettivo principale è garantire che i responsabili – ad esempio le aziende che effettuano interventi senza ripristinare adeguatamente lo stato dei luoghi – coprano i costi necessari, evitando che questi gravino ingiustamente sulle casse del Comune e, di conseguenza, sui cittadini.

I dettagli del nuovo servizio

Il nuovo affidamento, che sarà valido fino alla fine di giugno del prossimo anno, è stato pensato per snellire la burocrazia e rendere più rapido ed efficace il recupero delle somme. Prevede diverse attività chiave:

Gestione telematica: Apertura e aggiornamento di un fascicolo elettronico per ogni singolo sinistro tramite un portale dedicato.

Apertura e aggiornamento di un fascicolo elettronico per ogni singolo sinistro tramite un portale dedicato. Perizie tecniche: Svolgimento di attività di consulenza tecnica e stima per accertare l’effettiva entità dei danni patrimoniali subiti dal Comune.

Svolgimento di attività di consulenza tecnica e stima per accertare l’effettiva entità dei danni patrimoniali subiti dal Comune. Negoziazione: Gestione delle trattative dirette con i soggetti danneggianti per cercare una rapida definizione bonaria della controversia.

Gestione delle trattative dirette con i soggetti danneggianti per cercare una rapida definizione bonaria della controversia. Accordi transattivi: Predisposizione di tutti i documenti necessari per chiudere l’accordo e ottenere il risarcimento.

Nessun costo aggiuntivo per l’attività di rivalsa

Un aspetto particolarmente vantaggioso di questo accordo riguarda l’esternalizzazione dell’attività di rivalsa extra-giudiziaria. L’incarico affidato per perseguire i terzi responsabili dei danni, infatti, non comporterà alcun costo diretto a carico dell’Ente: le spese per questo specifico servizio saranno direttamente corrisposte all’agenzia dal soggetto terzo ritenuto responsabile al momento del risarcimento.