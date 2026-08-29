Dal 3 al 6 settembre 2026, Piazza Martiri della Libertà a Pontecurone si animerà per la 33ª edizione della Sagra della Cipolla. L’atteso evento, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco di Pontecurone con il patrocinio del Comune, porterà al centro della festa la celebre cipolla “Dorata di Voghera”, offrendo ai partecipanti quattro serate all’insegna del buon cibo, della musica dal vivo e del divertimento per tutte le età.

Il ritorno della “sagra più bella” e l’apertura degli stand

La kermesse rappresenta un appuntamento storico e molto amato sul territorio, ricordato con orgoglio dagli organizzatori per aver vinto il referendum come “sagra più bella” indetto dal quotidiano La Stampa nel 1994. L’apertura ufficiale della sagra e del servizio ristorante è in programma per le ore 19:00 di giovedì 3 settembre.

Per partecipare alle serate e assicurarsi un posto ai tavoli, gli organizzatori consigliano di prenotare contattando Simona al numero di telefono 347 508 7338.

Il programma degli spettacoli e della musica live

Oltre all’offerta gastronomica, ogni serata sarà accompagnata da un ricco palinsesto di intrattenimento musicale dal vivo per far ballare tutto il pubblico presente in piazza.

Di seguito il calendario dettagliato degli appuntamenti:

Giovedì 3 settembre: La rassegna si aprirà alle ore 21:30 con l’esibizione della scuola di ballo di Pizzale “Cicala Dance”. A seguire, la serata danzante proseguirà in compagnia di Giangi.

La rassegna si aprirà alle ore 21:30 con l’esibizione della scuola di ballo di Pizzale “Cicala Dance”. A seguire, la serata danzante proseguirà in compagnia di Giangi. Venerdì 4 settembre: Il fine settimana prenderà il via con una speciale “Notte dance” animata da Odue Videomusic.

Il fine settimana prenderà il via con una speciale “Notte dance” animata da Odue Videomusic. Sabato 5 settembre: Tutti in pista per ballare sulle note della musica di Bruno D’Andrea.

Tutti in pista per ballare sulle note della musica di Bruno D’Andrea. Domenica 6 settembre: La chiusura della kermesse sarà affidata a DJ Malvos, che curerà la serata musicale finale.