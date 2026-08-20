Sul Lungotevere, in una mattina di traffico come tante, una donna che attraversa viene urtata da un monopattino e cade riportando la frattura di un polso: nelle settimane successive, stremata tra referti e visite, finisce per accettare la prima cifra che l’assicurazione le mette davanti, convinta che muoversi diversamente significhi soltanto perdere altro tempo e altro denaro.

È una scena che a Roma si ripete ogni giorno e che spinge moltissimi cittadini a lasciar cadere un risarcimento pienamente dovuto, quasi fosse un lusso riservato a chi ha tempo da perdere. Affidarsi a una realtà come Bombaci & Partners serve anzitutto a capire, prima di firmare qualunque documento, se la somma proposta corrisponda davvero al danno subito oppure rappresenti soltanto il primo numero di una trattativa destinata a salire.

In una metropoli dove sinistri stradali, cadute sul suolo pubblico e infortuni si contano a migliaia ogni anno, la distanza tra un indennizzo equo e una liquidazione affrettata si misura quasi sempre nei primi giorni, quando le decisioni vengono prese sull’onda dello spavento e del desiderio di chiudere in fretta una vicenda dolorosa.

La liquidazione lampo conviene solo a chi deve pagarla

Nei giorni immediatamente successivi a un sinistro la compagnia tende a proporre una definizione rapida, presentata con toni rassicuranti come un gesto di efficienza e di vicinanza, ma in realtà calibrata sul minimo che il danneggiato sarà disposto ad accettare. Chi la sottoscrive in quella fase rinuncia, spesso senza averne piena coscienza, a tutto ciò che emergerà soltanto più avanti, quando i postumi si saranno stabilizzati e il quadro clinico avrà assunto contorni definitivi.

Firmare subito una liberatoria a saldo significa precludersi ogni possibilità di rivedere la propria posizione qualora la lesione si rivelasse più seria del previsto, una porta che una volta chiusa difficilmente si riapre, nemmeno davanti a un aggravamento documentato.

Attendere la stabilizzazione clinica non è una manovra dilatoria, come la controparte talvolta lascia intendere, ma la condizione tecnica perché il danno possa essere quantificato su un decorso ormai concluso anziché su una prognosi ancora incerta e tutta da verificare.

Le prove si raccolgono per strada, nei primi minuti

In un contesto urbano la documentazione fa la differenza tra una richiesta solida e una facilmente contestabile: la posizione esatta in cui è avvenuta la caduta, lo stato del manto stradale, la presenza o l’assenza di segnaletica, i nominativi di chi ha assistito alla scena sono elementi che dopo poche settimane diventano impossibili da recuperare.

Moltissime richieste fondate si indeboliscono non perché prive di ragione, ma perché chi le avanza non ha fissato le prove nell’immediatezza, lasciando alla controparte il margine per sostenere che i fatti siano andati in modo diverso, magari attribuendo alla vittima una parte di responsabilità che ridimensiona l’intero risarcimento.

Una semplice fotografia della buca, il verbale degli agenti intervenuti, persino la ricevuta del taxi preso per raggiungere il pronto soccorso possono pesare in modo decisivo mesi dopo, quando il ricordo preciso dei dettagli si è ormai sbiadito e resta soltanto ciò che è stato messo nero su bianco.

Trattativa o causa, una scelta che dipende dai numeri

Non ogni vicenda deve necessariamente trasformarsi in un processo, e sarebbe un errore presentarla in partenza come tale: una parte consistente delle controversie si chiude in fase stragiudiziale, attraverso un confronto documentato con la compagnia che, posta davanti a una posizione ben costruita, preferisce evitare l’incognita e la lentezza del giudizio civile.

La decisione tra accordo e causa dipende da elementi concreti e mai improvvisati, come la solidità delle prove raccolte, l’atteggiamento più o meno collaborativo della controparte e l’entità della somma in gioco rapportata ai tempi della giustizia, che nella capitale raramente sono brevi.

Saper leggere questi equilibri permette di interpretare ogni proposta per quello che vale davvero, distinguendo il compromesso ragionevole, che chiude con soddisfazione una vicenda, dalla cifra di partenza pensata per liquidare in fretta chi quel danno se lo porterà addosso ancora a lungo.

Il valore di un interlocutore unico lungo tutto il percorso

Affrontare da soli il dialogo con periti, liquidatori e medici della controparte espone a un logoramento che va ben oltre l’aspetto puramente economico, perché costringe una persona già provata dall’evento a confrontarsi quotidianamente con un linguaggio tecnico pensato da e per chi lo maneggia di mestiere, in una posizione di evidente svantaggio.

Avere accanto un riferimento stabile, che segue la pratica dalla prima raccolta della documentazione fino alla definizione finale, significa non dover ricominciare da capo a ogni passaggio e poter contare su una strategia coerente che tiene insieme gli aspetti medici, quelli probatori e quelli negoziali senza che nulla vada perduto per strada.

È in questa continuità, più che in qualunque singolo atto isolato, che una richiesta di risarcimento smette di essere una speranza confusa e diventa una posizione costruita con metodo, capace di reggere il confronto con chi, dall’altra parte del tavolo, ha tutto l’interesse a riconoscere il meno possibile.