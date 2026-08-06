Un’esplorazione interattiva tra tecnologia e natura
L’iniziativa, supportata dal Comune di Diano Marina e da Riviera dei Fiori, si propone di svelare i segreti della biodiversità marina attraverso metodologie innovative e coinvolgenti. Il programma della serata offre infatti diverse modalità di esplorazione, pensate per avvicinare il pubblico al mondo sommerso:
- Subacquei in direttissima: I presenti avranno la possibilità di soddisfare ogni curiosità interagendo in diretta con gli operatori subacquei, i quali racconteranno e descriveranno l’ambiente marino trasmettendo direttamente dal fondale.
- ROV Explorer: Sarà possibile compiere un viaggio nei segreti del mare di Diano Marina grazie all’impiego di un drone subacqueo. Questa esplorazione tecnologica è resa possibile grazie alla collaborazione di M.U.D.S. srl.
- Cinema Blu: Verranno proiettati video esclusivi girati nei fondali di Diano Marina dall’associazione InfoRmare. Le immagini, dedicate alla biodiversità del golfo, saranno accompagnate dal commento in diretta degli esperti.
Il gran finale a metà agosto
Dopo l’evento in programma per la serata di oggi, il ciclo di incontri divulgativi “Diano sottoMarina” si chiuderà ufficialmente con il quarto e ultimo appuntamento, fissato per martedì 18 agosto. Anche in questa occasione, l’incontro si terrà alle ore 21:30 al Molo delle Tartarughe, sempre a ingresso libero.
Per ulteriori informazioni sull’attività dell’associazione e sulle serate, è possibile contattare l’organizzazione tramite l’email info@informare.net, visitare il sito web ufficiale www.informare.net, oppure consultare la pagina Facebook “InfoRmare”. La base operativa dell’associazione si trova a Diano Marina, presso il Box Nr 9 del Porto Turistico.