La Squadra Mobile della Questura di Imperia ha inferto un nuovo colpo al traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo. Nell’ambito dei servizi predisposti per il contrasto allo spaccio, i poliziotti hanno arrestato un uomo sorpreso in possesso di cocaina già pronta per la vendita e di denaro contante ritenuto frutto dell’attività illecita.

Il controllo nelle vie del centro

L’attività investigativa ha consentito agli agenti di individuare e fermare il soggetto in una delle aree della città abitualmente più frequentate. A seguito di un attento controllo, l’uomo è stato trovato in possesso dello stupefacente e di una somma in contanti che ha subito insospettito le forze dell’ordine.

Nel dettaglio, durante l’operazione è stato rinvenuto e sequestrato il seguente materiale:

8,86 grammi di cocaina , già accuratamente suddivisa in 10 dosi pronte per la cessione.

, già accuratamente suddivisa in 10 dosi pronte per la cessione. Denaro in contanti, ritenuto il provento diretto dell’attività di spaccio.

La perquisizione domiciliare

L’operazione non si è esaurita in strada. Le successive perquisizioni, estese all’abitazione dell’arrestato, hanno consentito agli investigatori di rinvenire un’ulteriore somma di denaro in contanti. All’interno della casa è stato inoltre trovato tutto l’occorrente logistico per portare avanti l’attività illecita, ovvero vario materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente. Tutto quanto rinvenuto è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

L’uomo è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione di droga ai fini di spaccio. All’esito del rito direttissimo, celebrato nella giornata del 3 agosto, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto eseguito dalla Polizia di Stato, applicando nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di firma.

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