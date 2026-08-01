Dopo il grande successo della serata dedicata ai cantautori, che ha visto protagonista il cittadino onorario Alberto Fortis ripercorrere la sua carriera ed esibirsi nei suoi più grandi successi sotto il plauso e i ringraziamenti del Sindaco Cristiano Za Garibaldi, Diano Marina si prepara a vivere un nuovo, intenso fine settimana. Tra sabato 1 e domenica 2 agosto 2026, la cittadina ligure offrirà infatti a residenti e turisti un ricco cartellone con ben quattro diversi appuntamenti che spazieranno dal teatro alla tradizione, passando per la moda e la grande musica.

Sabato all’insegna del teatro

L’apertura del weekend è affidata al palcoscenico di Villa Scarsella. Sabato 1 agosto, a partire dalle ore 21:00, andrà in scena la celebre commedia teatrale “Arsenico & Vecchi Merletti” di Joseph Kesselring. L’evento, curato dall’Associazione Culturale “Amici del Teatro APS” di San Bartolomeo al Mare, prevede l’ingresso a offerta libera.

La ricca domenica di Diano Marina

La giornata di domenica 2 agosto sarà caratterizzata da ben tre appuntamenti che animeranno diverse zone della città, dalla mattina fino a tarda sera:

Diano Colleziona: per tutto il giorno, il centro storico (nell’isola pedonale tra Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà) ospiterà la tradizionale mostra mercato dedicata al collezionismo e al piccolo antiquariato.

per tutto il giorno, il centro storico (nell’isola pedonale tra Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà) ospiterà la tradizionale mostra mercato dedicata al collezionismo e al piccolo antiquariato. Festa patronale di Sant’Anna: alle ore 18:00, la frazione di Diano Serreta ospiterà le celebrazioni religiose. Il programma prevede la Santa Messa presso la Chiesa locale, seguita dalla tradizionale processione accompagnata dalle note della Banda Musicale “Città di Diano Marina”.

alle ore 18:00, la frazione di Diano Serreta ospiterà le celebrazioni religiose. Il programma prevede la Santa Messa presso la Chiesa locale, seguita dalla tradizionale processione accompagnata dalle note della Banda Musicale “Città di Diano Marina”. Il Galà “30 minuti di bellezza”: alle ore 21:30, il Molo delle tartarughe diventerà la suggestiva cornice di un grande spettacolo che unirà sfilate di moda ed esibizioni musicali.

Il cast degli ospiti al Galà

La serata di chiusura del weekend al Molo delle tartarughe promette grande intrattenimento grazie alla partecipazione di numerosi artisti di rilievo. La conduzione dell’evento è affidata a Carmine Esposito e Sara Pittano, che presenteranno un ricco cast di ospiti:

Gemelli Diversi

Mario Reyes “Jipsy Man”

Random

Banfy

Gard

El Ma

Sasa

Camilla Pandozzi

Dario Bonelli