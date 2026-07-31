SABATO 1° AGOSTO

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it Tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Costa Vescovato: Festival dei boschi. 09:00 – 18:00: Laboratorio di documentazione video del festival, dedicato ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni, a cura di Talea aps. 10:00: Pratica filosofica nel bosco con Gaia Giovine Proietti, intitolata “Inforestarsi-Pensare (con) le Tracce”. 15:30 – 18:30: Laboratorio Pin screen con Alexandre Noyer (su prenotazione, massimo 12 persone). 19:30: Proiezione dei film della sezione “Vocine”. 21:00: Performance artistica a cura del Living Theater. 22:00: Proiezione dei film in concorso. 23:30: Evento Live della serata.

Costa Vescovato: alla frazione Montale Celli ospiterà la sesta edizione dell'”Apericena sui Colli”. L’evento, organizzato e promosso dalla Pro Loco di Costa Vescovato, prenderà il via a partire dalle ore 20:00, offrendo ai partecipanti una serata all’insegna della convivialità, del buon cibo e dell’intrattenimento musicale, il tutto immerso nel rilassante paesaggio dei colli tortonesi.

Garbagna: a partire dalle ore 21:15, il suggestivo Cortile Rovelli in Piazza Doria ospiterà la Compagnia Dialettale di Garbagna per la messa in scena della commedia “Un equivoco tira l’altro”. L’evento teatrale, organizzato dall’Associazione di Volontariato Librinscena-ODV in collaborazione con il Comune locale, promette di regalare momenti di spensieratezza e divertimento a tutti i presenti.

Guazzora: in scena la 47ª edizione della Sagra della Patata. L’atteso appuntamento enogastronomico è organizzato dalla Proloco di Guazzora, che per l’occasione ha preparato un menù ricco e variegato per tutti i partecipanti.

Momperone: alle 21 presso la chiesa parrocchiale concerto del coro della val Curone, ingresso ad offerta.

Villaromagnano: presso il Bar Villetta situato in Corso Italia, 8. La serata sarà caratterizzata dall’esibizione di musica dal vivo della band “Six No More”, il cui inizio è programmato per le ore 21:30.

DOMENICA 2 AGOSTO

Tortona: dalle 15 alle 19 in via Barabino è aperto gratuitamente “Casa Barabino” con lo studio e el opere del famoso pittore.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Carezzano: in occasione della Festa Patronale 2026. L’evento prenderà il via a partire dalle ore 20:00 e proporrà un abbinamento tra gastronomia e intrattenimento musicale.

Costa Vescovato: Festival dei boschi. 09:00 – 18:00: Laboratorio di documentazione video del festival, dedicato ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni, a cura di Talea aps. 10:00: Pratica filosofica nel bosco con Gaia Giovine Proietti, intitolata “Inforestarsi-Pensare (con) le Tracce”. 15:30 – 18:30: Laboratorio Pin screen con Alexandre Noyer (su prenotazione, massimo 12 persone). 19:30: Proiezione dei film della sezione “Vocine”. 21:00: Performance artistica a cura del Living Theater. 22:00: Proiezione dei film in concorso. 23:30: Evento Live della serata.

Garbagna: alle 18 nel cortile Borro verrà presentato il libro di Valeria ERivabella “Sulle tracce del lupo”

Garbagna: a partire dalle ore 21:15, presso la suggestiva cornice del Cortile Rovelli in Piazza Principe Doria, andrà in scena la proiezione del cortometraggio “a shared sense of loss”, un’opera girata proprio sul territorio locale. L’evento, giunto alla sua ottava edizione, è presentato e organizzato congiuntamente dal Comune e dalla Pro Loco di Garbagna.

Guazzora: in scena la 47ª edizione della Sagra della Patata. L’atteso appuntamento enogastronomico è organizzato dalla Proloco di Guazzora, che per l’occasione ha preparato un menù ricco e variegato per tutti i partecipanti.