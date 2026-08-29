Una mattinata dedicata alla scoperta del mare, all’educazione ambientale e alla consapevolezza che anche i piccoli gesti quotidiani possono contribuire concretamente alla tutela del nostro pianeta. È questo il cuore dell’incontro che si è svolto presso Villa San Pietro degli Angeli di Sanremo, sede parrocchiale dell’ASD “A Piedi Nudi”, coinvolgendo i giovanissimi partecipanti dell’Estate Ragazzi. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla fruttuosa collaborazione tra la rete di associazioni “Sanremo Città di Pace” (rappresentata dal Consigliere comunale e membro fondatore Vittorio Toesca) e la realtà di “Marvin Scuba Diving” (rappresentata dalla guida subacquea esperta Giulia Russello).

Le meraviglie del mare e il Santuario Pelagos

Al centro dell’attività didattica, i bambini e le bambine hanno avuto la preziosa opportunità di avvicinarsi al mondo marino attraverso un momento di sensibilizzazione semplice, coinvolgente e stimolante.

Durante l’incontro, i relatori hanno approfondito le caratteristiche di numerose specie di pesci, cetacei e altre creature del mondo animale e vegetale che popolano le nostre acque. Un focus di particolare importanza è stato dedicato al Santuario Pelagos, la vasta e fondamentale area marina protetta dedicata ai cetacei che si estende davanti alla costa ligure, interessando direttamente anche il mare di Sanremo.

L’importanza delle piccole azioni quotidiane

Il messaggio portante dell’intera mattinata è stato riassunto in una frase dal forte impatto educativo: «Anche se siamo piccoli, possiamo fare grandi cose per la Terra».

Guidati da Giulia Russello, i giovani partecipanti hanno riflettuto sull’importanza di sentirsi direttamente responsabili dell’ambiente. Ai bambini è stato spiegato come ogni persona possa fare la differenza seguendo alcune semplici, ma fondamentali, regole di comportamento:

Non abbandonare mai i rifiuti sulla spiaggia.

Non inquinare le acque del mare.

Raccogliere, quando possibile, i rifiuti lasciati nell’ambiente (come una semplice bottiglietta di plastica abbandonata da altri).

I segreti dell’immersione e le domande dei piccoli

L’educazione ambientale ha poi lasciato spazio alla curiosità tecnica, portando i bambini alla scoperta del mondo delle immersioni e dell’attrezzatura utilizzata dai subacquei professionisti. I partecipanti hanno potuto esaminare da vicino gli strumenti necessari per calarsi in profondità, ascoltando i consigli e i suggerimenti della guida esperta. Non è mancato nemmeno qualche piccolo “trucchetto” del mestiere, come i segreti per scegliere la maschera subacquea più adatta, che i bambini hanno deciso di custodire gelosamente.

L’entusiasmo si è tradotto in una pioggia di domande poste con grande trasporto a Vittorio Toesca e Giulia Russello, dando vita a un vivace e costruttivo momento di dialogo.

Memoria storica e spazio alla creatività

Nel corso della conversazione c’è stato anche modo di ricordare “Dal blu al verde”, un’importante esperienza di sensibilizzazione promossa sul territorio nel 2005 dal professor Dario Daniele (già Consigliere comunale e promotore di iniziative legate alla Pace e alle tematiche ambientali), a testimonianza di un percorso di attenzione verso la tutela marittima che a Sanremo prosegue da decenni.

La mattinata si è infine conclusa dando libero sfogo alla fantasia: i bambini si sono cimentati nella realizzazione di simpatici disegni dedicati ai loro pesciolini preferiti, imprimendo su carta i colori, le forme e le emozioni del mondo marino appena scoperto.

L’iniziativa, che si inserisce a pieno titolo nel percorso di sensibilizzazione promosso dall’Estate Ragazzi “A Piedi Nudi”, rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra associazioni e realtà educative. L’auspicio degli organizzatori è che questa felice collaborazione possa essere replicata e proseguire anche nel 2027, continuando a insegnare alle nuove generazioni che il rispetto della Terra è una responsabilità che appartiene a tutti.