La 5^ edizione de Le Muse Festival 2026 giunge al suo atto conclusivo. Domenica 23 agosto, alle ore 21.00, la suggestiva cornice di Piazza Vittorio Emanuele II a Costarainera ospiterà il II Concept Concert della grande interprete ligure Alessia Capaccioni. Un appuntamento imperdibile, interamente dedicato alle donne, che vedrà la cantante spaziare tra le note del blues, del jazz e del pop, sapientemente accompagnata dal musicista Sandro Molinaro.

Un viaggio musicale dedicato all’universo femminile

La serata proporrà un repertorio ricco e variegato, capace di toccare le corde di artisti indimenticabili: da Amy Winehouse a Lady Gaga, passando per Zaz, i Beatles e Lucio Dalla. Il Concept Concert ideato da Alessia Capaccioni nasce con il profondo intento di raccontare la vita delle donne, la loro voglia di libertà e la storia di musiciste straordinarie come Tina Turner, donne che non si piegano e pagano coraggiosamente le loro scelte.

A spiegare lo spirito dell’opera è la stessa protagonista della serata: “Un’attenzione alla vita delle donne che non è mai né banale e né scontata, ma è anzi una chiave di lettura per provare a comprendere, almeno un po’ ‘quello che le donne non dicono’ e che invece a volte vorrebbero gridare”.

I protagonisti sul palco

Ad esibirsi sul palco di Costarainera ci saranno due artisti dal solido e ricco percorso musicale:

Alessia Capaccioni: Dopo gli studi musicali e prime esperienze in band locali, è diventata la voce femminile del Jazz Club La Moscabianca. Vanta collaborazioni con Armando Corsi, Reddy Bobbio (anche in ambito teatrale con la compagnia Reading and Drama) e Miss Emily Johnson. Insieme al Maestro Bruno Bovenzi ha fondato la Simil Jazz Band. Attualmente partecipa a The Oz Project, una tribute band dei Toto nata proprio grazie a Sandro Molinaro.

Dopo gli studi musicali e prime esperienze in band locali, è diventata la voce femminile del Jazz Club La Moscabianca. Vanta collaborazioni con Armando Corsi, Reddy Bobbio (anche in ambito teatrale con la compagnia Reading and Drama) e Miss Emily Johnson. Insieme al Maestro Bruno Bovenzi ha fondato la Simil Jazz Band. Attualmente partecipa a The Oz Project, una tribute band dei Toto nata proprio grazie a Sandro Molinaro. Sandro Molinaro: Polistrumentista in grado di suonare sax tenore, chitarra, flicorno e tromba. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerose realtà di spicco, tra cui la Big Band di Massimo dal Pra, i Blenda, i Fratelli Sberlicchio, lo Zoo All Music, Edoardo Stoppa, la band Borderline, la Innuendo Queen Tribute Band, la Full Optional Band e la Shine Pink Floyd Experience, con tour che hanno toccato Svizzera, Francia e Italia.

Sostegno e partner dell’evento

Il festival, curato da Le Muse Festival al Femminile ODV (sotto la presidenza di Daniela Mencarelli Hofmann), si avvale del supporto di un’ampia rete di enti e sponsor locali. Hanno infatti concesso il loro patrocinio e sostegno all’iniziativa:

Regione Liguria

Comune di Sanremo

Comune di Costarainera

Comune di Ormea

Coop Liguria

Associazione Farneparte

Sommelier Stefano Semeria

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!