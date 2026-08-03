I Carabinieri della Stazione di Casale Monferrato hanno arrestato un diciannovenne del posto con le gravi accuse di atti persecutori e lesioni personali. Il giovane, disoccupato e già con pregiudizi di polizia, ha aggredito per strada l’ex fidanzata e il suo nuovo compagno, venendo bloccato in flagranza dal tempestivo intervento dei militari dell’Arma.

L’aggressione in corso Giovane Italia

L’episodio di violenza si è consumato lungo corso Giovane Italia, dove l’indagato ha incrociato in strada la sua ex fidanzata in compagnia dell’attuale compagno. Ne è immediatamente scaturito un acceso diverbio per motivi di gelosia, rapidamente degenerato: il diciannovenne ha prima rivolto pesanti minacce di morte all’indirizzo della ragazza, per poi scagliarsi fisicamente contro l’altro giovane, colpendolo al volto con un pugno.

Il peggio è stato evitato solo grazie al pronto arrivo sul posto di una pattuglia dei Carabinieri, allertata tramite il numero unico di emergenza 112. I militari sono riusciti a bloccare l’aggressore mentre stava ancora inveendo contro i due ragazzi. Il giovane aggredito è stato quindi soccorso e trasportato presso il locale Pronto Soccorso per le cure del caso.

Ricostruito un quadro di atti persecutori

I successivi approfondimenti investigativi condotti dagli uomini dell’Arma hanno permesso di portare alla luce un preoccupante contesto di stalking. A seguito della fine della relazione sentimentale, infatti, il diciannovenne aveva messo in atto una serie di comportamenti molesti e reiterati ai danni della ex.

Le indagini hanno dettagliatamente documentato condotte persecutorie, mai denunciate in precedenza dalla vittima, che si sostanziavano in:

Continui pedinamenti.

Invio reiterato di messaggi denigratori.

Insistenti telefonate.

Al termine delle formalità di rito in caserma, il giovane è stato dichiarato in arresto e successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Vercelli, dove si trova attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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