Il Comune di Diano Marina si prepara a rinnovare completamente la propria immagine digitale dedicata all’accoglienza e alla promozione del territorio. Con un recente provvedimento siglato giovedì 20 agosto 2026 dall’Ufficio Turismo, l’Amministrazione della “Riviera dei Fiori” ha ufficialmente avviato le procedure e affidato l’incarico per la realizzazione del nuovo sito web turistico istituzionale. L’intervento si è reso necessario per evitare un “blocco” della visibilità online, garantendo al contempo una piattaforma moderna e interconnessa con i servizi al cittadino.

La scadenza della vecchia gestione

La decisione di procedere con la creazione di un nuovo portale nasce da un’esigenza tecnica e amministrativa. Fino ad oggi, il sito turistico di Diano Marina era ospitato sui server della Provincia di Savona, grazie a una convenzione stipulata nel 2023. Con il raggiungimento della scadenza naturale dell’accordo, fissata a tre anni, il Comune ha dovuto muoversi tempestivamente per affidare il servizio all’esterno e scongiurare l’oscuramento delle proprie pagine promozionali sul web.

L’azienda incaricata e le ragioni tecniche

Al termine delle verifiche tecniche, la realizzazione della nuova vetrina online è stata affidata in via diretta alla Proxima Lab S.r.l., azienda con sede a Cene (in provincia di Bergamo).

La scelta dell’Amministrazione non è casuale, ma dettata da precise necessità di architettura informatica. L’azienda bergamasca, infatti, era già stata scelta dal Comune per lo sviluppo del nuovo portale istituzionale legato ai fondi del PNRR. Affidare alla stessa ditta anche il ramo dedicato al turismo permetterà di raggiungere una serie di obiettivi strategici:

Integrazione totale: i due siti (quello istituzionale e quello turistico) potranno dialogare in modo nativo e fluido.

i due siti (quello istituzionale e quello turistico) potranno dialogare in modo nativo e fluido. Condivisione dei contenuti: sarà possibile gestire in maniera integrata e ottimizzata i flussi di informazioni, in particolare il calendario degli eventi turistici, culturali e sportivi.

sarà possibile gestire in maniera integrata e ottimizzata i flussi di informazioni, in particolare il calendario degli eventi turistici, culturali e sportivi. Continuità tecnica: si assicurerà l’interoperabilità tra i due sistemi, che richiedono una profonda conoscenza dell’architettura software di base.

si assicurerà l’interoperabilità tra i due sistemi, che richiedono una profonda conoscenza dell’architettura software di base. Migliore esperienza per l’utente: cittadini e turisti beneficeranno di una navigazione coerente, moderna ed efficace, basata su piattaforme già collaudate.