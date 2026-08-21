Una serata all’insegna del divertimento, dell’illusionismo e delle risate è pronta ad animare l’estate di Diano Marina. Stasera, venerdì 21 agosto 2026, a partire dalle ore 21:30, la suggestiva cornice del Molo delle Tartarughe ospiterà l’atteso evento “Diano Comic Show”. Un appuntamento da non perdere, a ingresso libero fino a esaurimento posti, che promette di regalare spensieratezza e stupore a cittadini e turisti.

I protagonisti dello spettacolo

Il format della serata, nato da un’idea di Carmine Esposito, porterà sul palco volti noti e amati dell’intrattenimento. Grande attesa per la partecipazione del celebre illusionista Antonio Casanova, pronto a incantare il pubblico presente con i suoi spettacolari trucchi di magia e la sua inconfondibile abilità scenica.

Ad arricchire il cast e a garantire la dose di comicità della serata ci saranno inoltre:

Carmine Esposito

Enrico Luparia

L’organizzazione e i dettagli per partecipare

La manifestazione è promossa dall’Assessorato Turismo e Manifestazioni del Comune di Diano Marina, con il supporto di Riviera dei Fiori e Diano nel Cuore, e vedrà inoltre la collaborazione di Radio Zero One.

Gli organizzatori ricordano a tutti coloro che desiderano assistere allo spettacolo che l’entrata è completamente libera, ma sarà consentita esclusivamente fino all’esaurimento dei posti disponibili.

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