Non ci saranno più allagamenti a Spinetta Marengo. O almeno si spera. La Giunta comunale di Alessandria ha infatti approvato in via definitiva la variante urbanistica al Piano Regolatore necessaria per far partire il secondo lotto dei lavori di regimazione idraulica del Rio Lovassina, un intervento fondamentale per mettere finalmente in sicurezza il territorio e proteggerlo dal rischio di esondazioni.

Una nuova cassa di laminazione contro le piene

L’intervento interesserà il tratto compreso tra l’abitato di Spinetta Marengo e la naturale confluenza nel fiume Bormida. Il cuore del progetto prevede la realizzazione di un’apposita cassa di laminazione che sorgerà a monte della frazione di Litta Parodi, all’interno del territorio del limitrofo Comune di Frugarolo.

L’obiettivo primario di questa infrastruttura è proprio quello di contenere la portata dell’acqua in caso di forti precipitazioni, contribuendo in maniera decisiva alla riduzione del rischio di esondazione del Rio Lovassina, responsabile in passato dei pesanti allagamenti che hanno colpito Spinetta Marengo e le aree circostanti.

Iter completato per la sicurezza del territorio

L’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione arriva a seguito della regolare pubblicazione dell’atto e dopo che, durante il periodo previsto dalla normativa, non è pervenuta alcuna osservazione.

Il via libera alla variante consente inoltre di fare un passo avanti nella mappatura del rischio:

Nuova classificazione: Il quadro della pericolosità idraulica relativo al territorio di Spinetta Marengo viene aggiornato, adeguandolo ai risultati delle moderne simulazioni idrodinamiche e all’efficacia delle nuove opere previste.

Il quadro della pericolosità idraulica relativo al territorio di Spinetta Marengo viene aggiornato, adeguandolo ai risultati delle moderne simulazioni idrodinamiche e all’efficacia delle nuove opere previste. Prevenzione: La delibera sottolinea la necessità di mantenere costantemente aggiornato il quadro idrogeologico vigente, considerato uno strumento indispensabile per il corretto governo e la sicurezza di tutto il territorio comunale.

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